Il significato delle unghie di Elenoire Ferruzzi del GF Vip 7

Nella puntata del 19 settembre 2022 abbiamo visto iniziare la nuova edizione del GF Vip 7. La puntata è dedicata, ovviamente, alla presentazione dei concorrenti. Coloro che sono stati annunciati nelle prime ore sono stati Charlie Gnocchi, Cristina Quaranta (che ha rivelato cos’ha fatto durante l’assenza dalla TV), Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese ed Elenoire Ferruzzi. E adesso parliamo proprio di quest’ultima.

Si tratta di un’influencer molto conosciuta e amata dal pubblico a casa. Quest le sue dichiarazioni:

“Sono a posto? I capelli? Le unghie? La diva di questa edizione sono io e nessun’altra. Sono un’artista, un’attrice, un’icona gay e una donna plus. Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono la stessa persona. Ero una bambina nel corpo sbagliato. Non volevo che la mia vita fosse una bugia. E me ne sono sempre fregata ampiamente del giudizio altrui. Ci vuole coraggio a realizzare i propri sogni.

Sui social sono seguita perché sono irriverente. La chirurgia estetica… Che meraviglia. Tengo moltissimo alla mia parte estetica. Queste bambine vanno curate. Ci vogliono ore e ore solo per questo. Ho bisogno di molto tempo. Laverò i piati, non sempre… Qualche volta…“.

Una volta raggiunto il red carpet del GF Vip 7, davanti alla porta rossa, ha risposto a una domanda del conduttore Alfonso Signorini. Come mai ha quelle unghie così particolari e che cosa significano per lei? La sua risposta:

Le mie unghie sono la mia massima espressione della mia libertà. Perché io nella vita ho fatto ciò che volevo e sono quello che volevo. Senza paura.

Vedremo che se la caverà dentro la casa del GF Vip 7 Elenoire Ferruzzi. Continuate a seguirci per on perdervi tante altre news. Su Mediaset Infinity potrete rivedere il momento appena descritto. (QUI il video).

