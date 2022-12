NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Dicembre 2022

GF Vip 7

Un ex tronista e una coppia di ex fidanzati tra i nuovi Vipponi del GF Vip 7: ecco di chi stiamo parlando.

Chi sono i nuovi Vipponi del GF Vip 7

Sono trascorsi ben tre mesi dalla partenza del GF Vip 7 e ormai siamo entrati nel vivo del programma. Il pubblico ha infatti imparato a fare la conoscenza dei Vipponi, che giorno dopo giorno tengono compagnia a milioni di telespettatori. Nel mentre come ben sappiamo in queste settimane nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa e solo nel corso dell’ultima diretta a entrare in casa sono stati Riccardo Fogli, che è stato tuttavia squalificato in meno di 24 ore, e Milena Miconi. Ma le sorprese non sono finite qui. Come aveva già annunciato pochi giorni fa Alfonso Signorini, nuovi concorrenti stanno per arrivare, e prima delle festività natalizie ci saranno dunque altri ingressi.

Ma chi sono i nuovi Vipponi di questa edizione? Alcune ore fa a Casa Pipol è stato svelato il mistero. Pare infatti che nel corso della prossima puntata, in onda sabato 17 dicembre, a entrare in casa sarà un noto ex tronista. Di chi parliamo? Di Davide Donadei. Il celebre ristoratore ed ex fidanzato di Chiara Rabbi sembrerebbe essere pronto a mettersi in gioco con questa nuova esperienza, e di certo ne vedremo di belle. Ma non è finita qui.

Secondo le indiscrezioni infatti tra i nuovi Vipponi del GF Vip 7 dovrebbe esserci anche una coppia di ex fidanzati. Stiamo parlando di Andrea Maestrelli e di Nicole Murgia, sorella del calciatore Alessandro Murgia. I due infatti in passato hanno avuto un breve flirt e tra qualche giorno (il loro ingresso sarebbe previsto a poche ore dal Natale) si ritroveranno a convivere insieme.

Ma cosa accadrà con l’arrivo dei Vipponi? Di certo i nuovi ingressi stravolgeranno ancora una volta gli equilibri della casa e senza dubbio non mancheranno i colpi di scena. Nell’attesa continuate a seguirci per tante altre news.