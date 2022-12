NEWS

Andrea Sanna | 15 Dicembre 2022

GF Vip 7

Il pianto e le urla di Micol Incorvaia

Vi abbiamo parlato dell’incomprensione che hanno avuto Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Così come il fatto che lui si sia andato a confidare proprio con Antonella Fiordelisi, con la quale Micol ha avuto più di uno screzio. Come abbiamo detto la Incorvaia ha sentito tutta la conversazione che c’è stata tra Edoardo e Antonella e si è poi infuriata con lui (QUI TUTTI I DETTAGLI). Ma dopo cosa è successo?

Micol Incorvaia dopo aver lasciato Edoardo Tavassi solo in veranda si è isolata andando prima in stanza e poi fuori nel cortiletto. Tornata in Casa ha avuto davvero una durissima reazione, come potete ben vedere dalla clip. Anche in questo caso, però, non sentiamo cosa dice poiché non c’è l’audio. A seguire però si sente Micol dire: “Mandate qualcuno, mi sta scoppiando il cuore“

#gfvip #incorvassi



Dovete guardare

TUTTI I VIDEO IN SEQUENZA PER CAPIRE (Pt.11)



(Purtroppo la regia si riconferma INCOMPETENTE e non c'è l'audio per colpa loro, non mia)



pic.twitter.com/q0lJEn6sd6 — Lemon_G 🍋🍋🍋 (@Lemon____G) December 15, 2022

#gfvip #incorvassi



Dovete guardare

TUTTI I VIDEO IN SEQUENZA PER CAPIRE (Pt.12)



pic.twitter.com/reHEsuusuS — Lemon_G 🍋🍋🍋 (@Lemon____G) December 15, 2022

A seguire Micol Incorvaia ha continuato a borbottare da sola (CLICCA QUI PER IL VIDEO ) e ha sbottato contro Edoardo Tavassi, che in quel momento non riusciva a capire perché se l’avesse presa così. Poi la ragazza ha raggiunto il confessionale (QUI IL VIDEO). Il romano ha continuato a parlare di lei con gli altri, mentre Micol piangeva in confessionale, talmente forte che si sente persino fuori. Tanto che tutti un po’ preoccupati si sono radunati fuori dal confessionale.

#gfvip #incorvassi



Dovete guardare

TUTTI I VIDEO IN SEQUENZA PER CAPIRE (Pt.16)



Micol piange e urla così forte dal confessionale che si sente da fuori.



pic.twitter.com/LZ7qurwoUa — Lemon_G 🍋🍋🍋 (@Lemon____G) December 15, 2022

In tutto ciò Edoardo Donnamaria ha chiesto espressamente ad Antonella Fiordelisi di allontanarsi dalla porta del confessionale e l’ha ripresa (VIDEO). In tutto ciò però l’ex schermitrice non manca occasione di dire la sua (VIDEO). Intanto Edoardo Tavassi da anima in pena ha iniziato a fare mille congetture a riguardo e cercare di capire come risolvere la situazione. Antonella Fiordelisi intanto ha continuato a infierire (VIDEO).

A seguire proprio Edoardo Tavassi ha svelato ai vipponi in veranda che Antonella l’avrebbe “bombardato”: “Le piace Daniele, le piace Onestini…ecc”. (VIDEO) Intanto che Edoardo ha parlato con gli altri, Micol è uscita dal confessionale ed è filata dritta in bagno (VIDEO). Ad attenderla fuori Daniele, con il quale si è sfogata.

Nei divanetti poi Micol Incorvaia si è confidata con Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon. In un secondo momento si è aggiunto Edoardo Tavassi. Infine proprio il romano e la siciliana si sono isolati e hanno continuato a battibeccare fino a chiarire definitivamente la situazione.