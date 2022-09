1 Nel cast del GF Vip 7 Gegia e Amaurys?

Fervono ormai i preparativi per la nuova edizione del GF Vip 7, condotto da Alfonso Signorini con la presenza nel ruolo di opinioniste di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. I nomi dei vipponi li conosceremo solo nel corso della prima puntata, come emerso su TV Sorrisi e Canzoni. Quest’anno il presentatore ha deciso di tenere tutti sulle spine e rivelare solo uno dei concorrenti che varcheranno la Porta Rossa.

Se a oggi conosciamo il solo Giovanni Ciacci (e Sorrisi ha confermato Wilma Goich), spuntano degli altri nomi dati per certi da Dagospia. Questi i nomi emersi grazie a Giuseppe Candela nella rubrica A Lume di Candela:

“GEGIA E AMAURYS PEREZ AL GRANDE FRATELLO VIP – Debutterà il 19 settembre su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Chi entrerà nella casa più spiata d’Italia? Dagospia ha già anticipato nelle scorse settimane la presenza dello speaker e inviato Charlie Gnocchi, della cantante Wilma Goich e dell’opinionista Sara Manfuso (moglie del deputato Pd Andrea Romano), a loro si aggiunge l’unico concorrente ufficiale Giovanni Ciacci”.

Oltre questi nomi, che già circolano, sembrerebbe che Dagospia ne aggiunge degli altri, tra cui Gegia e Amaurys Perez: “Della lista stilata da Alfonso Signorini fanno parte altri due vipponi, di chi tratta? La bombastica Francesca Carmela Antonaci in arte Gegia che punterà tutto sulla simpatia ma sarà pronta anche a raccontarci del suo calendario in Polonia. E non solo, tra i concorrenti troveremo anche Amaurys Perez, pallanuotista cubano già concorrente di Ballando con le Stelle”.

Al momento non ci resta che attendere conferme ufficiali e scoprire chi saranno i membri del cast del GF Vip 7! Se sui concorrenti a oggi non vi sono certezze, conosciamo invece i presentatori del GF Vip Party….