1 Gegia al GF Vip 7 parla del fidanzato turco

Ieri è entrata nella casa del GF Vip 7 una nuova concorrente, ovvero Gegia. La gieffina, poco prima di varcare la posta rossa, ha raccontato di avere un grande amore. Lui si chiama Memet ed è un uomo turco di circa 40 anni. In queste ore, con Giovanni Ciacci, ha parlato ancora più nel dettaglio la sua situazione. I due si sono conosciuti ad aprile di quest’anno e si sono incontrati per caso in aeroporto. Lui stava andando in Africa per lavoro e lei in un’altra località in vacanza.

Da quel momento, però, non si sono più visti. Le uniche interazioni avute sono su Facebook e in videochiamata. Qualcuno ha fatto dell’ironia sul web e ha commentato in questo modo: “Ecco perché Alfonso ieri ha detto una cosa tipo “Memet non me la racconta giusta”, lui ha sentito questa storia e ha proprio detto “mmm Caltagirone atto II con Pamela nella casa, facciamolo“. Nella clip che vi lasciamo anche qui sotto possiamo ascoltare la conversazione.

ecco perché alfonso ieri ha detto una cosa tipo “memet non me la racconta giusta”, lui ha sentito questa storia e ha proprio detto “mmm caltagirone atto II con pamela nella casa facciamolo” #gfvip pic.twitter.com/LyNaY0njQ6 — SCALLONISI (@slav34brit) September 23, 2022

Ciacci, concorrente del GF Vip 7, chiede: “Ma vi sentite su Facebook o WhatsApp?“. Gegia risponde: “No, no, su Facebook. Il telefono… C’è WhatsApp però non lo usa. Io l’ho visto, però là non lo usa. Lo accende solo alle 6 la mattina. Perché lo vedo. Poi lo spegno fino alle 14, le 12 loro. Sono due ore indietro. Poi lo riaccende alle 18, quando mangia. Mi ha fatto vedere e mi ha detto che stava cenando. E mi ha fatto il video. Intorno a un tavolo, 50 turchi“. Giovanni ribatte: “Quindi ora diventi una principessa…“.

La concorrente risponde: “Io sono già turca! Guarda, a costo che mi ammazza, io me lo sposo. M’ammazza nel senso chissà cosa mi combina. Mi ha reso e mi rende troppo felice“. Qualcuno sul web ha notato delle similitudine con il caso Mark Caltagirone che ha coinvolto Pamela Prati. Vedremo cosa accadrà. Le notizie continuano…