Andrea Sanna | 4 Febbraio 2023

Bloccato l’ingresso al GF Vip 7

Alfonso Signorini durante la scorsa puntata del GF Vip 7 aveva annunciato l’ingresso nella Casa di alcuni ex dei vipponi. Dopo Ivana Mrazova (entrerà lunedì), altre vecchie fiamme dei concorrenti sarebbero poi intervenuti come ospiti. Tra loro si vociferava anche la presenza di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Una notizia che non sembra aver fatto granché piacere ai genitori della vippona.

Il papà dell’ex schermitrice sui social ha commentato sperando si trattasse di una falsa notizia. Come confermato da Fanpage.it, però, Gianluca Benincasa si trovava in quarantena, pronto a varcare la Porta Rossa della Casa del GF Vip 7. Intanto Deianira Marzano su Instagram ha fatto sapere di aver sentito la migliore amica di Antonella Fiordelisi, la quale le ha confermato dei provvedimenti legali presi dalla famiglia della ragazza nei confronti di Gianluca.

Intanto sui social Benincasa ha pubblicato quelle che, a detta sua, sarebbero le prove che confermerebbero la relazione ancora in corso con la concorrente del GF Vip 7 e con la famiglia. Lui su Instagram ha smentito tutte le accuse e di essersi trovato in una brutta situazione: “Non ho mai stalkerizzato nessuno. Ho le chat e fino al 12 ottobre avevo un rapporto bellissimo con loro”.

Successivamente poi ha detto di essersi trovato i genitori di Antonella contro: “Non ho mai fatto del male a nessuno e mai ne farò. Loro hanno fatto un danno alla mia immagine, tanto grande. Non è bello quello che hanno fatto, loro sapevano tutto di me e lei. Forse erano ossessionati loro da me, non io da lei”.

A seguire sia a Fanpage.it che sui social, Gianluca Benincasa ha confermato che il suo ingresso al GF Vip 7 è stato bloccato e di aver ricevuto un esposto dalla Procura: “(…) Mi si accusa di stalking nei confronti di Antonella. Purtroppo, trattandosi di un esposto fatto in Procura e non di una semplice denuncia, la produzione del GF non ha potuto farci niente”. Secondo lui si tratta di fatti non dimostrabili e che non ci sarebbero prove affinché sia accusato di una cosa del genere.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione e se la famiglia di Antonella Fiordelisi interverrà ancora pubblicamente dopo quanto accaduto. Nel mentre lunedì è in arrivo una nuova puntata del GF Vip 7.