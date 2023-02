NEWS

Andrea Sanna | 4 Febbraio 2023

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati?

“FLASH! Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati! Lui sarebbe stato buttato fuori di casa e vive temporaneamente da Mattia Rivetti, ex di Melissa Satta”. Con queste parole Dagospia, pochi minuti fa, ha lanciato un gossip che, effettivamente, nessuno si sarebbe mai aspettato di leggere.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno insieme da diversi anni. Si sono conosciuti nella Casa del GF Vip e pian piano il loro amore è sbocciato. Come qualsiasi coppia anche loro hanno vissuto degli alti e bassi. Nonostante questo, però, la loro relazione si è dimostrata comunque ben consolidata, tanto da portarli a decidere di fare il grande passo verso il matrimonio.

A Verissimo entrambi hanno confermato non molto tempo fa di aver vissuto un periodo di crisi, risolto però nel migliore dei modi, quando hanno capito di non poter fare a meno dell’amore che li unisce. Sempre in quell’occasione hanno anche fatto sapere l’intenzione di convolare a nozze.

Ci teniamo a precisare che al momento la notizia data da Dagospia non trova riscontri. Si tratta di indiscrezioni e non vi è alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Qualcuno ha provato anche a cercare qualche indizio sui social, ma Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si seguono ancora e, seppur attivi in queste ore con la pubblicazione di storie, non hanno lasciato trasparire nulla.

Proprio Ignazio Moser si è mostrato in compagnia del suo amico Mattia Rivetti, ma nessun riferimento a una possibile rottura con la sua compagna Cecilia. Anche lei ha pubblicato delle foto in cui, però, compare da sola.

Attendiamo quindi di capire la posizione di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser riguardo quanto è emerso in queste ore. In ogni caso Novella2000.it è a disposizione di entrambi nel caso volessero intervenire con una rettifica.