1 Luca Salatino al GF Vip 7

Si è vociferato in questi giorni della presenza al GF Vip 7 di un ex tronista di Uomini e donne in veste ovviamente di concorrente. Chi può essere? Oggi è arrivata la notizia direttamente dal profilo Instagram di Amedeo Venza. Stiamo parlando di Luca Salatino, che è stato protagonista del programma di Maria De Filippi nell’ultimo anno.

Nella scorsa stagione, infatti, Luca è arrivato nel dating show in veste di corteggiatore e ha scelto di corteggiare la tronista Roberta (accanto a lei c’era Andrea Nicole). Aveva suscitato molto interesse in lei, arrivando alla fine del percorso. Ma poi, al momento della scelta, Roberta preferì uscire dal programma con il toscano Samuele col quale sta ancora insieme.

Al corteggiatore romano, quindi, fu subito offerto il ruolo di tronista e lui accettò. Seduto sul trono, quindi, ha instaurato un bellissimo rapporto di amicizia con il collega Matteo (ex di Sophie Codegoni). Anche Luca è arrivato alla fine del percorso scegliendo la corteggiatrice Soraia. I due stanno ancora insieme, nonostante più di una volta siano stati dati per mollati.

Luca Salatino è quindi il quarto concorrente ufficiale (almeno così riporta Venza) del GF Vip 7. Infatti altri tre sono stati annunciati definitivamente. Andiamo a rivedere chi sono…