A quanto pare nel passato di Orietta Berti e Giovanni Ciacci c'è uno screzio che non è mai stato discusso. Succederà al GF Vip 7?

Lo screzio tra Orietta e Ciacci al GF Vip 7

Come sappiamo Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le opinioniste del GF Vip 7. Il primo concorrente ufficialmente annunciato, invece, sarà Giovanni Ciacci, il quale porterà all’interno della Casa più spiata d’Italia un argomento molto serio, ovvero quello della sieropositività. Tra le varie questioni che saranno discusse, però, pare ci sarà anche uno screzio mai risolto tra lui e la Berti. A rivelarlo la cantante stessa, come riporta anche il profilo Instagram Pipol TV:

La cantante Orietta Berti, prossima opinionista al Grande Fratello Vip , ha ‘un conto da saldare’ con uno dei concorrenti che entrerà nella casa di Cinecittà: Giovanni Ciacci. Era il 1999 e la cantante, allora in gara nella kermesse canora sanremese, fu privata degli abiti con i quali si sarebbe dovuta esibire sul palco dell’Ariston. I vestiti viaggiavano in treno sulla tratta Roma/Nizza. A consegnarli alla cantante avrebbe dovuto pensarci proprio Ciacci. Ma quei vestiti non arrivarono mai a destinazione . A poche settimane dall’inizio e nel nuovo ruolo di opinionisti con Sonia Bruganelli e al fianco di Alfonso Signorini, la Berti ha lanciato la bomba.

L’opinionista del GF Vip 7, quindi, in un’intervista al settimanale Gente ha rivelato: “Ho un conto da saldare con Ciacci. Lo conosco bene Giovanni Ciacci, purtroppo. Non ho un bel ricordo. Doveva portarmi gli abiti a Sanremo ma li ha persi in treno. Mi ha creato un danno“. A svelare ciò che sarebbe davvero accaduto, però, è proprio Pipol TV:

Gli abiti non furono persi da Giovanni all’epoca costumista RAI! Ma il povero Ciacci fu vittima di un furto vero e proprio avvenuto nella notte sul treno mentre si recava a Sanremo. In quel viaggio sfortunato e maledetto , oltre agli abiti di Orietta, furono sottratti anche quelli di Anna Marchesini, allora anche lei ospite al Festival di Sanremo. Ciacci e Don Lurio, vittime di un furto e addormentati con uno spray, poi derubati. Questa è la verità.

