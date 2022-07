1 Il ritorno della De Blanck al GF Vip 7

Il cast del GF Vip 7 si sta, piano piano formando, alcuni futuri vipponi hanno già firmato il contratto e Alfonso Signorini sa spargendo alcuni indizi. Uno degli ultimi riguarderebbe, secondo le voci di corridoio, George Ciupilan, ex allievo de Il Collegio. Se sia davvero così oppure no non è ancora dato saperlo. Fatto sta che in queste ore Dagospia, nella rubrica “Pillole di Gossip“, ha fatto il nome di una ex gieffina che potrebbe tornare nella casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Patrizia De Blanck.

La tanto amata Contessa, infatti, tornerebbe nel reality non come singolo concorrente ma in coppia con un giovanissimo influencer suo amico. Ecco che cosa scrive nel dettaglio il portale:

Che la vulcanica e ironica contessa faccia impennare gli ascolti non è un segreto per Alfonso Signorini e per gli autori del GF Vip. Si dice che la Patrizia de Blanck potrebbe entrare come concorrente unico con il suo caro amico influencer ventenne Lorenzo Castelluccio che vanta molti follower su Instagram, rubrichista fisso su Rai Isoradio nel programma “L’autostoppista” di Igor Righetti. Fu proprio Signorini, durante un’ospitata della de Blanck nel dicembre scorso al GfVip6, a chiederle in diretta di tornare nella casa come concorrente. Con una novità del genere lo spettacolo pirotecnico sarebbe assicurato.

Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Patrizia De Blanck anche nel GF Vip 7? Fatecelo sapere con un commento! Nel frattempo, però, possiamo andare a rivedere alcune dichiarazione che Sonia Bruganelli ha rilasciato in questi ultimi giorni. Come sappiamo lei, insieme a Orietta Berti, sarà opinionista nella prossima edizione del reality. E a tal proposito ha svelato di aver fatto una proposta molto particolare alla produzione. Se siete curiosi di saperne di più continuate a leggere…