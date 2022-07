1 Patrizia Blanck torna al GF Vip 7?

Dagospia recentemente ha lanciato l’indiscrezione del possibile ritorno di Patrizia De Blanck nella Casa del GF Vip 7. Un ritorno che farebbe un gran piacere ad Alfonso Signorini, che l’aveva fortemente voluta per la quinta edizione del programma. Adesso a parlare per la prima volta è proprio la Contessa, la quale ha voluto svelare come stanno realmente le cose a oggi.

A Nuovo TV Patrizia De Blanck ha rilasciato un’intervista dove ha deciso di esporsi riguardo al suo possibile ritorno al GF Vip 7. Un ritorno che non sarebbe del tutto scontato. La stessa però ha confessato che la proposta è nei suoi pensieri: “Per adesso non posso sbilanciarmi. Ci sto pensando”, si apprende dalle colonne del settimanale.

Così è stato chiesto alla Contessa se avesse magari qualche dubbio riguardo questo suo possibile bis nel reality show. Lei è intervenuta ammettendo che a spaventarla è la lontananza da sua figlia Giada e da casa sua, esattamente come accaduto durante la quinta edizione del programma. E proprio a proposito della precedente esperienza ha ricordato che la volta scorsa è rimasta in gioco per due mesi, festeggiando anche il suo compleanno lì: “So a cosa andrei incontro, ne sono consapevole. Non è una passeggiata”, ha ammesso.

Nel caso in cui dovesse essere un ‘sì’ Patrizia De Blanck potrebbe tornare al GF Vip 7 in compagnia dell’amico influencer Lorenzo Castelluccio: “Lui è un mio caro amico e penso che insieme divertiremo molto”. Dunque rispetto al passato, se il tutto dovesse andare in porto, la Contessa potrebbe condividere questa avventura con il suo carissimo amico e probabilmente ne vedremo delle belle in tal caso. Ma non solo, perché Patrizia pare aver avanzato anche una precisa condizione…