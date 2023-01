Antonino ha una stanza e un bagno solo per sé al GF Vip: svelato il motivo

NEWS

Debora Parigi | 17 Gennaio 2023

GF Vip 7

Rientrato nella Casa del GF Vip, Antinno Spinalbese ha una stanza tutta per sé e anche un bagno non condiviso. Spiegato il motivo.

Ecco perché Antonino ha un bagno e una camera da solo al GF Vip

Nei giorni scorsi, sabato per la precisione, Antonino Spinalbese è rientrato nella Casa del GF Vip 7 dopo aver subito un intervento già stabilito. Il vippone è infatti stato un bel po’ in ospedale e poi ha fatto la quarantena in hotel prima di rientrare. E adesso nalla Casa più spiata d’Italia la sua permanenza è un po’ differente a prima. Infatti gli è stata assegnata una camera e un bagno solo per lui.

Sul web le teorie di tutto questa particolarità sono state tante e ovviamente errate e anche fuoriluogo. Sì perché Antonino non è un privilegiato in questa situazione anomala. Il vippone, infatti, deve vivere in una situazione di estrema igiene. Quindi non può dormire con nessuno e nemmeno usare il bagno che usano altri. Inoltre questa stanza permette, tramite una porticina, di far entrare i medici che lo devono controllare e devono fargli delle punture.

Quello che ha fatto discutere è stata una frase detta oggi da Oriana Marzoli e Luca Onestini. In cucina con gli altri lei è partita con una mezza lamentela riguardo il fatto di non dover stare in quella stanza del GF Vip e non poter dormire con Antonino. Si è quindi chiesta, un po’ allibita, che malattia avesse il coinqulino per via di tutte queste regole. E anche Luca l’ha appoggiata in questa domanda.

Gli altri vipponi presenti, in particolare Edoardo Donnamaria e Milena, hanno subito risposto in modo un po’ piccato. E hanno detto loro che devono entrare i medici a visitarlo e a fargli le punture. A quel punto i due vipponi hanno detto che non lo sapevo e che quindi ora comprendono.

Una parte del pubblico, però, non crede a questa ingenuità di Luca e Oriana. Anzi c’è chi li accusa di voler sminuire la malattia di Antonino.