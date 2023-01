NEWS

Andrea Sanna | 14 Gennaio 2023

GF Vip 7

Dopo i giorni lontano dalla Casa per via di accertamenti medici, Antonino Spinalbese rientra nella Casa del GF Vip

GF Vip: rientra Antonino Spinalbese

Sorpresa per i vipponi nella Casa del GF Vip. Nel pomeriggio improvvisamente la regia ha mandato il freeze. Così i concorrenti sono stati costretti a restare fermi per qualche minuto quando Antonino Spinalbese ha varcato la fatidica Porta Rossa.

Così si è aggirato per la Casa e ha salutato via via tutti i vipponi, uno a uno. A qualcuno ha dato un bacio, a chi un abbraccio. Ha fatto il giro di tutto il loft per salutare i suoi compagni d’avventura. Antonino è parso davvero entusiasta e ha messo da parte rancori e vecchie incomprensioni. Ha abbracciato anche Nikita Pelizon, nonostante i dissapori passati, così come tutti gli altri come Giaele De Donà e via discorrendo.

A seguire Antonino Spinalbese ha detto di stare meglio. Ha raccontato dove si trovava in clinica e si è detto felice di rivedere tutti i partecipanti del GF Vip lì. Ecco qualche rivelazione fatta dall’imprenditore dopo il suo ritorno nel reality show di Canale 5:

“Sono sollevato a vedervi qui, perché stando da solo. Ho fatto tipo 8/9 giorni di quarantena. Ma tutto dal 31 è stato. Io adesso io un paio di cure. I valori sono rientrati, il pancreas sì, ma se n’è aggiunta un’altra. Mangiare? No, non posso mangiare nulla Daniele. Sì, sono dimagrito… è normale. Poi mi daranno la bilancia. Io non so cosa è successo comunque, ho visto solo le cose in puntata e basta. Una cosa che mi ha detto il medico è che non dovete stressarmi, niente litigi, niente…”.

(QUI IL VIDEO COMPLETO) A seguire ha detto che ha fatto dal 31 al 5 in ospedale e poi da lì in poi ha fatto la quarantena per poter tornare nella Casa del GF Vip. Così ha raccontato ai suoi compagni Antonino Spinalbese. Insomma tutti (chi più chi meno) si sono detti felici di riabbracciarlo!