Barbara d’Urso torna a teatro e svela per chi batte il suo cuore

Nicolò Figini | 17 Gennaio 2023

Barbara d’Urso sta per tornare a teatro e, in seguito, ha anche rivelato per chi batte il suo cuore. Le dichiarazioni

La rivelazione di Barbara d’Urso

Qualche tempo fa si è diffuso un gossip che ha coinvolto Flavio Briatore e Barbara d’Urso. Secondo quanto riportato da un precedente articolo di Novella 2000, alcuni loro amici hanno confermato un qualche tipo di rapporto: “Si stanno frequentando e non sono usciti a cena solo una volta. Una storia? Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio, perché già si conoscevano“. Di recente a essere interrogata sulla questione è stata direttamente la conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Durante un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, come riporta anche FanPage, di fronte al gossip su Briatore Barbara d’Urso, da sempre giustamente gelosa della sua vita privata, risponde con grande eleganza: “I miei figli sono nel mio cuore. E l’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con “Pomeriggio Cinque” facciamo del bene e tante opere di solidarietà”. Ma non finisce qui. In quanto, oltre a tutto ciò, ha anche parlato del suo ritorno a teatro, sua grande passione: “Sono felicissima. Sarò in scena al Nazionale! Il teatro ha 1.450 posti e dovrò riempirli tutti, aiuto (ride)! E poi porterò lo spettacolo in giro per l’Italia e anche in Svizzera, a Bellinzona“.

Barbara torna in scena con “Taxi a due piazze” e ne ha parlato con grandissimo entusiasmo, raccontando qualche dettaglio in più sul suo ruolo all’interno di questa commedia degli equivoci:

“Io interpreto Stella, una tassista che è sposata con due uomini e deve districarsi fra le due case e i due mariti. Ci riesce grazie ai turni di lavoro, diurno e notturno, finché non ha un incidente d’auto e viene scoperta dalla polizia perché fornisce due indirizzi diversi. […] Sul palco saranno con me Franco Oppini, Gianpaolo Gambi, Rosalia Porcaro e altri bravissimi attori“.

