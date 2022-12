NEWS

Andrea Sanna | 26 Dicembre 2022

GF Vip 7

Per Natale Edoardo Donnamaria ha ricevuto uno strano regalo da suo fratello e dalla cognata, oltre a una lettera in codice da suo padre

Lo strano regalo per Edoardo Donnamaria

Un regalo misterioso ricevuto da Edoardo Donnamaria da parte del fratello e della cognata ha generato qualche tensione tra lui e Antonella Fiordelisi. Il ragazzo, infatti, tra i doni si è ritrovato una strana bambolina con su scritto “ex”, un cuore, un binocolo e una lente di ingrandimento tra le mani. Ha osservato con attenzione il messaggio cercando di darne una logica interpretazione.

In disparte ha spiegato a Edoardo Tavassi che forse suo fratello vuole suggerirgli di allontanarsi. Rendendosi conto di essere ripreso dalle telecamere Edoardo Donnamaria ha suggerito all’amico di fare finta di nulla. Questo quanto successo la sera del 24 dicembre durante la vigilia.

#gfvip #incorvassi #fuoriantonella



Il regalo-rebus (Pt.15)



Quindi alla fine il significato era “allontanati” come avevo detto io tipo.

Infatti EdoBau controlla la telecamera e fa segno “shhhh” 🤫🤫🤫 a EdoT. pic.twitter.com/6t7Lk9QGt3 — Lemon_G 🍋🍋🍋 (@Lemon____G) December 24, 2022

A seguire questa notte Edoardo Donnamaria nel cortiletto è tornato sulla faccenda. Ha spiegato che anche il padre di lui gli ha mandato una sorta di poesia con un messaggio in codice, ma non ci sarebbe nulla di positivo sotto. Ed ecco che in questo video lo spiega a Nicole Murgia che , incuriosita, ha voluto sapere qualcosa in più in merito…

#gfvip #incorvassi #fuoriantonella



La soluzione del regalo-rebus (Pt.1)



Quindi anche il padre di lui ha mandato un messaggio in codice nella poesiola che gli ha scritto



O: ma è positiva o no?

E: mhm no pic.twitter.com/OslmASVXBo — Lemon_G 🍋🍋🍋 (@Lemon____G) December 26, 2022

Sempre Edoardo Donnamaria ha fatto sapere che ci fossero degli altri regali, che però non ha potuto ricevere. Si trattava di qualcosa di ancora più chiaro e incisivo per fargli capire la loro posizione. E pare sia una cosa che lui avrebbe detto su Antonella Fiordelisi prima di entrare, ma non ha voluto confessare di cosa si tratta.

#gfvip #incorvassi #fuoriantonella



La soluzione del regalo-rebus (Pt.2)



Ancora la poesia del padre, pare ci fossero altri regali censurati dal GF più INCISIVI per fargli capire



E: è una cosa che io ho detto anche prima di entrare, su di lei

N: stare attento all'ex suo?

E: no pic.twitter.com/fTmE6fdybN — Lemon_G 🍋🍋🍋 (@Lemon____G) December 26, 2022

A questo punto Edoardo Donnamaria si è domandato però perché sua madre abbia allora deciso di fare comunque un regalo anche ad Antonella Fiordelisi. Nicole Murgia crede invece che a detta sua non ha nulla a che vedere, poiché possono avere pareri discordanti in famiglia e dunque hanno agito e reagito in modo diverso.

Edoardo Donnamaria ha anche detto di essere più legato, tra i suoi fratelli, proprio a colui che gli ha inviato il regalo-rebus. Dunque questo lo porta a riflettere.

#gfvip #incorvassi #fuoriantonella



La soluzione del regalo-rebus (Pt.3)



E: ma allora perchè mia madre le fa i regali?

N: non c'entra un cazzo, possono averci pareri diversi, con chi sei più legato (dei fratelli)?

E: con Ale di più (quello del rebus) pic.twitter.com/dIjkOSwWiD — Lemon_G 🍋🍋🍋 (@Lemon____G) December 26, 2022

#gfvip #incorvassi #fuoriantonella



La soluzione del regalo-rebus (Pt.4)



E: che merde non vedo l'ora di chiedere, me la ricordo finchè non esco

N: cosa credi che pensano loro conoscendoti?

E: così e così, non mi hanno mai visto stare male per una donna, ci sta che ci rimangono pic.twitter.com/sO7lhHSth2 — Lemon_G 🍋🍋🍋 (@Lemon____G) December 26, 2022

Intanto Edoardo Donnamaria non vede l’ora di scoprire la verità, ma al contempo non sa cosa pensano davvero i membri della sua famiglia. A naso, però, pensa che non sia tutto positivo, anche perché non l’hanno mai visto stare male per una donna. Quindi potrebbe essere che ci siano rimasti male. Cosa succederà stasera?