Chi è Oriana Marzoli? Età, altezza e Instagram

Cosa sappiamo di Oriana Marzoli e perché è famosa? Tutte le informazioni dalla biografia alla vita privata, la carriera, i programmi TV e dove seguirla sui social.

Chi è Oriana Marzoli

Nome e cognome: Oriana Marzoli

Età: 30 anni

Data di nascita: 13 marzo 1992

Luogo di nascita: Caracas (Venezuela)

Segno Zodiacale: Pesci

Altezza: 1,62 m

Peso: informazione non disponibile

Professione: influencer e volto televisivo

Fidanzato: Oriana è single

Tatuaggi: alcuni piccoli sul corpo

Profilo Instagram: @orianagonzalezmarzoli

Oriana Marzoli età, altezza e biografia

Vediamo chi è Oriana Marzoli, molto conosciuta nella TV spagnola e arrivata poi anche in Italia, attraverso la sua biografia, quindi dov’è nata e quando e quanti anni ha. Oriana è nata a Caracas, in Venezuela, il 13 marzo 1992. Ha quindi 30 anni di età ed è del segno zodiacale dei Pesci. La sua altezza è di 1,62 m, mentre non conosciamo il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, ne ha alcuni, piccoli, su alcune parti del corpo.

Riguardo la sua vita prima di approdare in TV non sappiamo praticamente nulla. Vi possiamo dire che è molto amica di Elisa De Pancis. Inoltre sappiamo che si è sottoposta a qualche trattamento di chirurgia estetica. A tal proposito, specialmente in Spagna, è in auge il tema “Oriana Marzoli prima e dopo” per trovare le differenze tra le foto di ora e quelle di un po’ di tempo prima.

Vita privata

La vita privata e sentimentale di Oriana Marzoli si può dire che va a braccetto con la sua carriera televisiva. Riguardo le sue storie d’amore prima che approdasse in TV non sappiamo nulla, mentre sono di dominio pubblico le successive.

Oriana ha corteggiato Cristian Perez nella versione spagnola di Uomini e donne. Non fu scelta e finì sul trono. Si invaghì del collega di trono Tony Spina e quindi entrambi lasciarono il programma per conoscersi fuori. La storia non durò ed entrambi un po’ dopo tornarono nel programma. Casualità volle che entrambi finirono ancora una volta sul trono. Lei alla fine decise di abbandonare e andare a corteggiarlo e fu scelta. La loro relazione durò molti anni, fino al tradimento di lei con un ex concorrente del Grande Fratello spagnolo. Lui la perdonò, ma poi si lasciarono nel programma Amor Aproba.

Successivamente Oriana Marzoli è stata fidanzata con Ivan Gonzalez, conosciuto molto in Italia per essere stato tronista a Uomini e donne e aver partecipato al Grande Fratello Vip. Anche questa storia è finita e oggi Oriana è single.

Dove seguire Oriana Marzoli: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Oriana Marzoli, vi diaciamo anche come seguirla sui social. A tal proposito vi segnaliamo il suo profilo Instagram che ha un seguito di oltre 2 milioni di follower.

Sul suo profilo Oriana pubblica tantissime foto personali in pose sexy e anche servizi fotografici. Tra l’altro lei lavoro prevalentemente con i social.

Carriera

Che lavoro fa Oriana Marzoni e perché è famosa? Oriana è attualmente influencer e modella, ma si può dire che è un volto televisivo molto noto in Spagna. Infatti è una vera e propria esperta di reality.

Mujeres y Hombres

La sua carriera in TV è iniziata all’età di 20 anni quando ha partecipato alla versione spagnola di Uomini e donne in veste di corteggiatrice. Non fu scelta e finì sul trono. Si innamorò dell’italiano Tony Spina, anche lui tronista, e insieme infransero il regolamento. La redazione decise quindi di rimandere il trono facendo in modo che i due si conoscessero fuori e, se le cose non fossero andate bene, sarebbero potuti tornare. La relazione lontano dalle telecamere non durò e quindi Oriana tornò nel dating show. Ma qui trovò di nuovo Tony seduto anche lui sul trono. Lei, dopo alcune puntate, ammise che non riusciva a togliersi l’ex dalla testa e quindi scelse di abbandonare il trono e corteggiarlo. Fu molto criticata per questo, ma alla fine fu scelta da Tony.

Survivors

Oriana Marzoli ha poi partecipato, insieme a Tony, nel 2014 a Survivors, la versione spagnola dell’Isola dei famosi. Lei fu eliminata dopo pochi giorni, mentre lui rimase.

Amor Aproba

Poi, sempre con Tony, ha partecipato al reality della TV cilena (Paese dove lei riscuote molto successo) Amor Aproba e qui la sua storia naufragò.

La casa fuerte

Insieme al fidanzato di un tempo Ivan Gonzalez, Oriana ha partecipato al reality La casa fuerte.

Oriana Marzoli al GF Vip 7

Dopo aver preso parte a tantissimi reality prettamente spagnoli, Oriana Marzoli è sbarcata anche in Italia con il Grande Fratello Vip 7. Nel programma condotto da Alfono Signorini e che vede come opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, l’influencer è arrivata dopo circa un mese e mezzo dall’inizio dell’edizione, insieme ad altri cinque nuovi concorrenti.

Il percorso di Oriana Marzoli al GF Vip 7

Il percorso di Oriana Marzoli dentro la Casa del GF Vip 7 ha inizio con il suo ingresso avvenuto giovedì 3 novembre. E la sua presenza ha portato subito grande scompiglio, anche per il suo modo di essere senza troppi peli sulla lingua.

