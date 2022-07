Da settimane sul web circolano numerose indiscrezioni circa il cast del GF Vip 7 e tanti sono i nomi dei presunti Vipponi usciti fuori. Solo pochi giorni fa Amedeo Venza ha svelato che di lì a breve a sostenere un colloquio con gli autori dei reality sarebbe stata anche Elisa Esposito, la celebre prof di corsivo che sta spopolando su TikTok. La stessa influencer, con un video postato sui suoi profili, aveva confermato di essere stata contattata. Poche ore fa però è accaduto di inaspettato. Sempre Venza ha fatto sapere che la Esposito non avrebbe fatto parte del cast del programma proprio per via del suo spoiler sui social!

Adesso a intervenire è stata la stessa Elisa, che nel corso di una diretta ha raccontato la sua versione dei fatti. La prof di corsivo ha così svelato perché non sarà al GF Vip 7. Stando alle sue parole, sarebbe stata la tiktoker stessa a rifiutare di prendere parte al programma e di conseguenza dunque la notizia della sua esclusione non sarebbe veritiera. Queste le dichiarazioni della Esposito, riportate da Biccy:

“Non voglio che escano notizie false, quindi chiarisco. Questione Grande Fratello, smentisco tutte le voci che stanno girando. Non parteciperò al Grande Fratello non perché ho spoilerato come hanno scritto alcuni giornali, ma perché sono stata io a rifiutare. Mi hanno chiamato e ho detto chiaramente di no. Questo perché al momento non voglio partecipare a questo tipo di programmi televisivi perché non mi piacciono. Avevo fatto un video scrivendo ‘quando ti chiamano al GFVip’, non ‘quando vado’, la cosa è differente. Anche quando è uscita la questione che sarei andata al Grande Fratello Vip, non era vera. Io non ci vado. Ma perché l’ho scelto io, non perché ho fatto un TikTok o ho spoilerato”.