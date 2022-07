1 La prof di corsivo nel cast del GF Vip 7?

In queste settimane non si parla d’altro che del GF Vip 7. Come sappiamo la nuova edizione del reality show, che anche stavolta sarà condotto da Alfonso Signorini, partirà a settembre su Canale 5, e promette di essere l’edizione più lunga nella storia del programma. Solo poche ore fa infatti abbiamo appreso che stavolta la trasmissione potrebbe durare fino a maggio, battendo così ogni record.

Nel mentre qualche giorno fa sono state confermate le due opinioniste ufficiali: Sonia Bruganelli, che ritorna a ricoprire il suo ruolo, e Orietta Berti, che per la prima volta si metterà alla prova con questa nuova esperienza. Da giorni nel mentre si parla dei presunti nuovi Vipponi che popoleranno la casa di Cinecittà, e numerosi sono i pettegolezzi a riguardo. Poco fa come se non bastasse è arrivata una nuova indiscrezione, che sta già facendo discutere i social.

Secondo quello che riporta Amedeo Venza infatti pare che a far parte del cast del GF Vip 7 possa esserci nientemeno che Elisa Esposito, la nota prof di corsivo che da settimane è diventata una vera e propria star del web. Stando a quello che riporta Venza, pare che gli autori del reality abbiano puntato gli occhi sull’influencer. Ma non solo. Sembrerebbe anche che nei prossimi giorni ci sarà un incontro decisivo durante il quale verrà stabilito il destino di Elisa.

Cosa accadrà dunque? La prof di corsivo Elisa Esposito farà davvero parte del cast della prossima edizione del reality show di Canale 5? Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire quello che accadrà. Nelle settimane a venire nel mentre verranno rivelati anche i nomi di tutti i Vipponi che a settembre varcheranno la porta rossa. Chi sarà a scamparla e chi invece dovrà rinunciare al sogno di partecipare al programma?

Novella 2000 © riproduzione riservata.