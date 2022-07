GF Vip 7, una Vippona esclusa a causa di uno spoiler sui social

1 Lo spoiler è costato l’esclusione dal GF Vip 7

Sono ormai settimane che sui siti di gossip non si parla d’altro che del GF Vip 7. Come ben sappiamo la nuova edizione del reality show debutterà su Canale 5 a partire da settembre, e anche quest’anno il programma promette di non deludere le aspettative. Pochi giorni fa gli autori hanno confermato che Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste ufficiali della trasmissione, e di certo ne vedremo di belle. Nel mentre continuano le indiscrezioni circa il cast di Vipponi che varcherà la porta rossa, nonostante al momento nessuna conferma sia ancora giunta in merito. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Come sappiamo infatti alcuni giorni fa Amedeo Venza aveva annunciato che di lì a breve la prof di corsivo Elisa Esposito avrebbe sostenuto un colloquio con gli autori del GF Vip 7, con la speranza di far parte del cast. La stessa tiktoker ha confermato la notizia con un video sul suo profilo, tuttavia il suo gesto le sarebbe costato caro. Venza infatti poco fa ha annunciato che a causa dello spoiler fatto sui social, la prof di corsivo si sarebbe giocata la possibilità di far parte del programma, venendo esclusa. Questo quanto si legge in merito:

“Niente GF Vip per Elisa Esposito… l’insegnante di corsivo si sarebbe giocata la possibilità di entrare a far parte del programma proprio per via del suo spoiler annunciando che era stata convocata per un colloquio”.

Mentre attendiamo news sul cast di Vipponi del GF Vip 7, qualche giorno fa a parlare è stata Orietta Berti, che ha svelato perché ha accettato il ruolo di opinionista. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.