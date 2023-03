NEWS

Andrea Sanna | 6 Marzo 2023

GF Vip 7

Rimossa la puntata del GF Vip 7

Tanti telespettatori spesso amano riguardare le puntate di una trasmissione televisiva come il GF Vip 7. Sbirciando sul sito di Mediaset Infinity, però, alcuni si sono resi conto che c’è qualcosa di strano. Dalla piattaforma, infatti, è stata rimossa l’ultima puntata del reality show, andata in onda giovedì 2 marzo.

Una decisione che deriverebbe da un’altra presa di posizione da parte della rete. Venerdì, come di consueto, su La5 sarebbe dovuta andare in onda la replica del GF Vip 7. Al suo posto abbiamo visto un film. Secondo i rumor pare sia stato Piersilvio Berlusconi a chiederne la sospensione a causa dei comportamenti eccessivi da parte dei vipponi: “troppe parolacce e volgarità”.

A darne notizia per Il Fatto Quotidiano è la penna di Francesco Canino, che sostiene (stando alle voci di corridoio), come si sia giunti al limite. L’ordine da parte dell’amministratore delegato di Mediaset sia stato inevitabile: “La puntata di GF Vip 7 di ieri, visionata con attenzione da Berlusconi, ha infatti innescato una sua inaspettata sfuriata che ha avuto come effetto immediato la cancellazione della replica”.

Ma non è finita. Perché come dicevamo, la stessa puntata del GF Vip 7 è sparita totalmente anche dal sito di Mediaset Infinity. Una scelta inaspettata per alcuni, probabilmente. C’è da precisare, però, che tali indiscrezioni al momento non trovano conferma diretta da parte dei piani alti della rete. Si tratta semplicemente di indiscrezioni che in questi giorni si stanno facendo largo sul web.

Capiremo se Mediaset, così come lo stesso Piersilvio Berlusconi, faranno chiarezza sulla vicenda. Non è escluso possa intervenire, magari con un comunicato ufficiale, e spiegare cosa è successo davvero, oltre ai reali motivi della cancellazione della puntata del GF Vip 7. Per ora sono tutte notizie e rumor da prendere con le pinze.