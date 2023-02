NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Febbraio 2023

GF Vip 7

Le Vippone del GF Vip 7 si scontrano tra loro

Non mancano le tensioni questa sera al GF Vip 7. La diretta si è infatti aperta con un nuovo scontro tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che per l’ennesima volta sono ai ferri corti a causa di Antonino Spinalbese. Proprio nel corso della puntata il conduttore ha scoperto che la sua fidanzata si è chiusa in sauna con l’ex di Belen, e non è mancata la sua infuriata reazione. In seguito tra i il celebre volto di Forum e l’hairstylist c’è stato un faccia a faccia, ma ancora una volta i due non hanno raggiunto un punto di incontro.

Poco dopo come se non bastasse a finire al centro dell’attenzione sono state le donne della casa, che ormai sono divise in due fazioni diverse. Da una parte troviamo il gruppo formato da Antonella, Nikita Pelizon e Sarah Altobello, mentre dall’altra quello formato da Giaele De Donà, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Nicole Murgia.

Questa sera così nel corso della diretta del GF Vip 7 le Vippone sono state protagoniste di uno scontro di fuoco, che non è passato inosservato e i toni si sono ben presto scaldati. In particolare Oriana e Giaele si sono affrontate con Nikita e Sarah, e le tensioni sono salite alle stelle (QUI per vedere il confronto).

Ma cosa accadrà nelle prossime ore tra le Vippone? Non resta che attendere per scoprirlo.