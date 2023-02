NEWS

Dopo una lite con Edoardo, Antonella Fiordelisi si è isolata in sauna per parlare con Antonino. La reazione di Donnamaria in diretta

Il gesto di Antonella Fiordelisi

Per i Donnalisi non c’è proprio pace e questa sera al Grande Fratello Vip, nel corso della puntata, se ne sta a lungo parlando. Ma che è successo stavolta tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria? Dopo un recente riavvicinamento, l’equilibrio tra i due si è spezzato di nuovo.

Ci sono delle cose che Antonella Fiordelisi non riesce proprio a sopportare in Edoardo Donnamaria, su tutte il fatto che il ragazzo voglia mantenere un’amicizia con l’ex Micol Incorvaia e vederla anche fuori dalla Casa del GF Vip. Al contempo il vippone, però, vorrebbe che l’influencer si allontani definitivamente da Antonino Spinalbese, che ha sempre visto come un ostacolo e non solo come un’amico per Antonella.

E proprio a seguito dell’ennesima lite, la Fiordelisi ha cercato un confronto proprio con Spinalbese. I due si sono appartati in sauna, a insaputa proprio di Edoardo, che invece ha scoperto tutto nel corso della puntata. Antonella Fiordelisi e Antonino hanno parlato del loro rapporto e lei ha manifestato il dispiacere per non poter essere amica di una persona alla quale si è affezionata, solo per la gelosia di Donnamaria. (QUI IL PRIMO VIDEO)

Come dicevamo, proprio stasera Edoardo Donnamaria è venuto a conoscenza di questa cosa e non sembra averla presa bene. Se nella Casa del GF Vip 7 ha imparato a gestire, fin quanto ha potuto, questa gelosia, una volta finito questo percorso ha continuato a ribadire che Antonella Fiordelisi chiudesse qualsiasi tipo di rapporto. Secondo lui, oltretutto, le due cose sarebbero imparagonabili. (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Antonella ed Edoardo in piena gelosia… ovviamente Antonino e Micol sono la miccia che accende le loro liti. #GFVIP pic.twitter.com/CM7fyqVu3V — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 23, 2023

Successivamente Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria hanno avuto modo di confrontarsi in Mistery Room. E non se le sono mandate a dire! Semmai Antonino dovesse restare nella Casa ci sarà modo per i due di confrontarsi ancora? In ogni caso Antonella Fiordelisi è sempre più lontana da Edoardo.