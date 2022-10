1 Cosa accadrà al GF Vip 7

È ormai trascorso un mese da quando è partito il GF Vip 7. Nonostante siano trascorse soltanto poche settimane, già numerosi sono i fatti accaduti all’interno della casa, e senza dubbio quello di quest’anno è un cast più che scoppiettante. Abbiamo infatti già assistito a due ritiri, una squalifica, e alla nascita di nuovi amori. Nel mentre il programma sta ottenendo un successo incredibile, e puntata dopo puntata si sta confermando essere uno dei diamanti di punta Mediaset. Tuttavia a breve potrebbero arrivare dei grandi cambiamenti, legati alla programmazione del reality show.

Come sappiamo infatti al momento la trasmissione va in onda il lunedì e il giovedì, tenendo compagnia a milioni di telespettatori. A breve però le cose potrebbero cambiare. Stando a quanto emerge, sembrerebbe infatti che Mediaset abbia deciso di sospendere il doppio appuntamento settimanale del giovedì. Di conseguenza dunque il reality dovrebbe andare in onda per diverse settimane solo di lunedì.

Ma quando verrà sospeso il doppio appuntamento settimanale del GF Vip e perché Mediaset ha preso questa decisione? Stando a quanto apprendiamo, il raddoppio andrà avanti fino al 10 novembre. Dalla settimana successiva invece andrà in onda solo il lunedì. Il motivo? La partenza dei Mondiali di Calcio 2022, che verranno trasmessi in Rai. Non è escluso però che una volta terminato il torneo il doppio appuntamento con il reality venga ripristinato.

