GF Vip 7, spoilerato il cast UFFICIALE della nuova edizione

Il cast ufficiale del GF Vip 7

GF Vip 7

Manca sempre meno alla nuova edizione del GF Vip 7 e Davide Maggio nella giornata odierna ha reso noti i nomi dei concorrenti che faranno parte del cast ufficiale di questa stagione.

Tanti nomi, alcuni ritorni e star del web. Alfonso Signorini non si è fatto mancare proprio nulla. Ma partiamo con i primi 4 partecipanti e via via in questa gallery riporteremo tutti i vipponi scelti per il GF Vip…

I concorrenti

GF Vip 7 – i concorrenti

Volto di Licia e Bim Bum Bam, Marco Bellavia si cimenta in una nuova prova televisiva. Ha accettato di accettare l’invito di Signorini. Come se la caverà?

Insieme a lui vedremo anche Giovanni Ciacci. L’opinionista è stato uno dei pochi concorrenti resi noti dal programma fin da subito. Recentemente ha dichiarato di essere sieropositivo.

Conosciuto per di più dai giovanissimi, per essere stato tra i concorrenti de Il Collegio (e La Caserma) e famoso tiktoker, anche George Ciupilan è uno dei partecipanti del GF Vip 7.

A concludere la prima quartina è Sofia Giaele De Donà, ex partecipante di Ti spedisco in Convento e influencer.

Ma non sono i soli….

GF Vip 7 – i vipponi

Il cast del GF Vip 7

Alberto De Pisis è un concorrente del GF Vip 7. Il suo nome è spuntato fuori nei giorni scorsi ed è famoso per essere l’ex fidanzato di Taylor Mega e aver rivelato poi la sua omosessualità. È molto conosciuto su Instagram.

A volte ritornano, direbbe qualcuno. È il caso di Daniele Del Moro. L’ex gieffino ha partecipato al Grande Fratello 16 di Barbara d’Urso. Ora ritorna per una nuova esperienza.

Passiamo poi a Edoardo Donnamaria. Conosciuto per essere volto di Forum, è principalmente noto per la sua voce, dato che è uno degli speaker di RTL 102.5.

Passiamo a un’altra icona trans del web: Elenoire Ferruzzi. I suoi video sono popolarissimi sul web ed è uno dei personaggi più seguiti dal giovanissimi. Come se la caverà in questa avventura?

Prosegui con la gallery di tutti i vipponi del GF Vip 7….

Ecco i partecipanti del GF Vip 7

Concorrenti del GF Vip

E poi troviamo Antonella Fiordelisi. L’ex schermitrice è stata spesso al centro dei gossip per alcune relazioni amorose (alcune presunte e mai confermate). Come quella con il calciatore Gonzalo Higuain o la turbolenta storia d’amore con Francesco Chiofalo.

Celebre negli anni ’80 per aver lavorato accanto a Jerry Calà e non solo, al GF Vip 7 dovrebbe esserci anche l’attrice e comica, Gegia.

Un altro nome emerso è quello di Charlie Gnocchi, conduttore radiofonico e fratello di Gene Gnocchi. Si passa successivamente alla cantante Wilma Goich.

Infine a concludere quest’altra quartina di vipponi c’è Ginevra Lamborghini, influencer e sorella della cantante, Elettra Lamborghini.

Prosegui per tutti gli altri nomi dei concorrenti del GF Vip 7….

Il ritorno di Carolina Marconi e…

I partecipanti del GF Vip 7

Nel cast del GF Vip troviamo la giornalista Sara Manfuso. Ha preso parte da ospite in diversi talk televisivi ed è sposata con il deputato del PD Andrea Romano.

Esattamente come per Daniele Dal Moro, anche Carolina Marconi non è nuova al reality. In passato ha preso parte al Grande Fratello 4 e negli ultimi tempi ha attirato l’attenzione per la sua lotta contro il cancro.

Altro nome non nuovo ai reality è Nikita Pelizon. L’influencer è stata protagonista di diverse trasmissioni: dal ruolo di tentatrice a Temptation Island, per passare a Ex On The Beach e Pechino Express.

Esattamente come Nikita, anche Amaurys Pérez ha tante esperienze televisive alle spalle, specie nei reality e talent: Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare!, Isola dei Famosi, Bake Off.

Sfoglia la gallery per gli ultimi protagonisti del GF Vip 7…

Da Pamela Prati a Cristina Quaranta (e non solo)

I vipponi

A concludere il cast del GF Vip troviamo Pamela Prati. La showgirl torna in TV da protagonista dopo il caso legato al fantomatico fidanzato, Mark Caltagirone. Anche lei ha preso parte al Grande Fratello Vip in passato.

Insieme alla Prati, vediamo anche Cristina Quaranta. Nota in passato per essere stata una delle ragazze di Non è la Rai e essere stata velina di Striscia la Notizia, nel 2005 ha partecipato a L’Isola dei Famosi.

Dopo la conduzione del TG 1 per tanti anni, Attilio Romita approda come conduttore del GF Vip 7.

A seguito di numerosi rumor, anche Patrizia Rossetti è stata confermata nel cast. Nel corso della sua carriera vanta diverse esperienze nei reality come La Fattoria nel 2005 e Pechino Express nel 2018.

Tronista dell’ultima edizione di Uomini e Donne, Luca Salatino partecipa al GF Vip 7. Riuscirà a resistere la relazione con la fidanzata Soraia?

Infine a chiudere il cerchio troviamo Antonino Spinalbese. L’hairstylist ha avuto in passato una relazione con Belen Rodriguez, con la quale ha avuto una figlia di nome Luna Mari.

