Il rumor su un prossimo vippone del GF Vip 7

Qualche giorno fa l’account ufficiale del reality aveva rilasciato un indizio musicale in merito a un prossimo vippone del GF Vip 7: “Ecco che arriva un nuovo indizio. Un vippone ha lasciato questa “traccia” che lo rappresenta… avete qualche idea?“. La canzone in questione è intitolata “Giovane da un po’” di Fulminacci. A quanto pare il nome che è sulla bocca di tutti sarebbe quello di Edoardo Donnamaria:

Edoardo Donnamaria è un concorrente ufficiale del GF Vip 7! In seguito all’indizio pubblicato ieri dalla pagina ufficiale del Grande Fratello (la canzone “Giovane da un po”” di Fulminacci) la pagina GflsolaNews ha scoperto che questo brano è presente nella playlist del ragazzo e che esso è seguito da alcuni autori del programma! Giovane, educato e ironico, Edoardo Donnamaria è tra le presenze fisse di Forum, è un conduttore radiofonico ed ha pubblicato alcune canzoni e ora è pronto a far divertire i suoi futuri coinquilini nella casa di Cinecittà. Che ne pensate?

Inoltre il sito Biccy ci ricorda che già nella precedente edizione Edoardo avrebbe dovuto varcare la porta rossa del reality insieme ad Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Il volto di Forum, però, alla fine è rimasto a casa. La sua nuova possibilità potrebbe essere questa. Vedremo che cosa accadrà nel prossimo futuro. Non ci resta che attendere per saperne di più. Nel mentre sul web si fanno i nomi anche di tanti altri Vip. Tra questi possiamo citare: George Ciupilan, Antonino Spinalbese, Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Giovanni Ciacci (l’unico ad oggi ufficiale), Pamela Parti, Carolina Marconi ed Elenoire Ferruzzi.

Il GF Vip 7 comincerà su Canale 5 a partire dal 19 settembre 2022. Come opinioniste vedremo Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Il conduttore, come sempre, Alfonso Signorini. Seguiteci, nel frattempo, per molte altre news.

