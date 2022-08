Il costo del matrimonio di Federica Pellegrini

Il 27 agosto 2022 Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. Lei ha indossato uno splendido abito bianco fatto su misura per lei firmato Nicole Milano. Ma vi siete chiesti quanto possa essere costato il matrimonio che tutti stavano aspettando? A rivelare alcune cifre ci ha pensato anche il sito quifinanza.it. Partiamo subito con il dire che l’evento ha visto protagonisti 160 invitati ed Enzo Miccio lo ha organizzato. Stando alle indiscrezioni le tariffe del wedding planner possono arrivare anche a 50mila euro.

Come dicevamo poc’anzi, la nuotatrice ha optato per un look total white, affidandosi alla stilista Nicole Cavallo. Gli abiti della designer partono da 1.100 euro per il ready to wear, anche se il modello indossato dalla campionessa potrebbe essere costato fino a 7mila euro. Questo perché realizzato in mikado. Per le damigelle, invece, gli outfit erano in color cipria. Le fedi nuziali, poi, appartengono alla collezione D. Side di Damiani. Il modello base parte da 1.600 euro mentre quello tempestato di diamanti da 3.980 euro.

Gli invitati di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, quindi, sono stati portati al JW Marriot Venice Resort & Spa per un pranzo tipicamente veneto. La torta è stata preparata, così come la selezione di dolci, dal maestro Iginio Massari. A tarda sera, dopo i festeggiamenti, i novelli sposi si sono recati al Grand Hotel Danieli per la prima notte di nozze. A seconda della camera che viene scelta, in questo caso, i prezzi variano dai 550 fino ai 4.250 euro. Per tutto l’anno, invece, la Suite Signature e la Suite Doge Dandolo costano tra i 5.500 e i 9.000 euro.

Federica e Matteo non hanno badato a spese. Pare, però, che per quanto riguarda i regali da parte degli invitati, i due sposi avrebbero chiesto di fare un’offerta a due associazioni benefiche. Seguiteci per altre news.

