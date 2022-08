Il profilo ufficiale del GF Vip 7 ha dato un indizio musicale in merito a uno dei prossimi vipponi che entreranno nella Casa

L’indizio musicale del GF Vip 7

Oggi si è molto parlato del GF Vip 7. Sembra che Carolina Marconi entrerà nella Casa a causa di alcuni indizi rilasciati dall’account ufficiale del programma. Tra gli altri, poi, si è parlato anche di Franco Oppini, il papà di Francesco: “Il conduttore Alfonso Signorini e gli altri autori del famoso e popolare reality show di Canale 5 vogliono il papà vip di Francesco Oppini nella Casa più spiata e famosa d’Italia“. Anche se la smentita sembrerebbe arrivata poco dopo:

Poche ore dopo aver lanciato lo scoop sui nostri canali social ,la moglie di Franco Oppini, l’astrologa Ada Alberti che conduce l’oroscopo a Mattino Cinque e Pomeriggio 5, ha smentito la sua partecipazione. “Ha ricevuto la proposta, ma non ha accettato”. Francesco Oppini ha risposto alle domande dei fan sull’ingresso di suo padre nella Casa del GF Vip 7 con un “no”. Com andrà a finire? Alfonso Signorini riuscirà a fargli cambiare idea? I fan del GF Vip sperano in un ripensamento di Franco Oppini.

L’account ufficiale del GF Vip 7, intanto, ha rilasciato un nuovo indizio su un prossimo gieffino in entrata nella Casa. Questa volta si tratta di una traccia musicale: “Vogliamo complicare le cose. Altro vippone, altra ‘traccia’ misteriosa…“. A questo misterioso personaggio è stato chiesto: “Dacci il titolo di un brano con cui attraverseresti la porta rossa“. Il brano è quello di Renato Zero dal titolo “L’amore sublime“. Tra i commenti c’è già chi fa diverse ipotesi. Per esempio spunta il nome di Wilma Goich oppure Giorgio Panariello, ma anche quello di Charlie Gnocchi.

Di chi starà parlando Alfonso Signorini? Lo scopriremo solo tra pochissime settimane. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news sul Grande Fratello Vip e tutti gli altri personaggi dello spettacolo più amati.

