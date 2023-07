NEWS

9 Luglio 2023

GF Vip 8

L’opinionista del GF Vip 8

Con l’arrivo dell’estate cominciano i preparativi della nuova edizione del reality show di Canale 5. Il conduttore qualche settimana fa ha affermato che le novità saranno tante, a partire dalla durata da settembre a dicembre, passando per i concorrenti. Ce ne saranno in totale 20 al GF Vip 8. Dodici saranno famosi e otto saranno persone comuni:

“Avremo un’edizione mix, tra vip e nip. Ma i vip saranno famosi, facce note, la gente non dovrà chiedersi ‘ma questo qui chi è?’. I nip saranno veri nip, gente comune della strada, i vicini di casa. Non vogliamo star del web e dei social.

Ho fatto il provino a un nip, era un ciabattino di Arezzo, bello in una maniera spaziale. E gli ho detto ‘ma sei social?’. E lui ‘eh purtroppo sì ho 1200 follower“. Io gli ho subito risposto ‘Ma allora va benissimo, rientri nei nip alla perfezione‘. Quindi vedrete gente comune con vip reali”.

In queste ore, tuttavia, si sta parlando degli opinionisti che prenderanno parte al GF Vip 8. Sappiamo che Sonia Bruganelli e Orietta Berti non torneranno più. Per tale ragione si sta pensando a dei sostituti. Nei giorni appena trascorsi si è fatto il nome di Paola Barale, per esempio, la quale ha rivelato:

“Ballando mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili. Ancora adesso se sento una musica latina mi vien voglia di ballare una salsa. Per il futuro, ci sono un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? “’Stiamo lavorando per voi…’”

Ma chi potrebbe essere l’opinionista che in caso si siederebbe accanto a lei? Stando a quanto riporta Amedeo Venza sul suo profilo Instagram si tratterebbe di Giuseppe Cruciani, ovvero il conduttore del programma radiofonico “La Zanzara“. Al momento non abbiamo certezze.

