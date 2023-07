NEWS

Andrea Sanna | 4 Luglio 2023

La risposta di Paola Barale sul Grande Fratello

Per Paola Barale è previsto un gradito ritorno su Canale 5? Si tratterebbe di un nuovo impiego importante per lei, dopo la recentissima avventura a Ballando con le Stelle in Rai. Stando a quanto si legge il suo nome sarebbe nel taccuino di Alfonso Signorini e addetti ai lavori.

Ebbene sì, perché tra poco più di due mesi partirà ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello. Mentre si cerca di capire se sarà definito Vip o Nip, data la presunta fusione delle due cose, c’è un lungo parlare anche su chi siederà sulla poltrona rossa di opinionisti. Tra i nomi emersi anche quello di Paola Barale per l’appunto.

Mentre il conduttore del reality show è parso decisamente sibillino a riguardo e nelle scorse ore ha pubblicato un post che i più hanno interpretato come un chiaro riferimento a ciò, se ne continua a parlare. Come dicevamo il nome emerso in questi giorni è quello di Paola Barale.

“Ballando mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili. Ancora adesso se sento una musica latina mi vien voglia di ballare una salsa. Per il futuro, ci sono un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? “’Stiamo lavorando per voi…’”, ha detto Paola Barale tra le colonne di TV Sorrisi e Canzoni parlando del suo futuro.

E proprio quest’ultima frase ha lasciato una porticina aperta e lasciato pensare in tanti che la sua presenza come opinionista al Grande Fratello (magari accanto a Katia Ricciarelli tra gli altri nomi), potrebbe essere più di un’idea. Precisiamo però che in queste parole Paola Barale non si è esposta esplicitamente.

Unica cosa certa, al momento, è la presenza di Alfonso Signorini alla conduzione e l’assenza di Orietta Berti (potrebbe esserci Katia Ricciarelli) e Sonia Bruganelli (si è fatto il nome appunto di Paola Barale al suo posto) come opinioniste. Da definire anche il possibile ritorno di Giulia Salemi, che sulla questione è stata molto vaga, spiegando di non aver ancora ricevuto offerte concrete. Il Grande Fratello intanto inizia a scaldare i motori e il suo ritorno si avvicina sempre più!