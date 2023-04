NEWS

Nicolò Figini | 4 Aprile 2023

GF Vip 8

Orietta Berti torna al GF Vip 8?

Il Grande Fratello Vip si è concluso e già si sta pensando alla prossima edizione. Nonostante ora ci sarà una pausa di diversi mesi, i fan si stanno chiedendo chi tornerà e chi lascerà il suo posto in futuro. Sappiamo che la conduzione è stata confermata, mentre in molti si stanno facendo delle domande in merito alle sorti di Sonia Bruganelli e Orietta Berti per il GF Vip 8.

La prima ha di recente parlato di un suo eventuale ritorno come opinionista nel corso di un’interviste. Ancora non lo sa, tutto dipenderà da quanto tempo le porteranno via gli altri progetti lavorativi:

“In questo ruolo funziono perché sono una persona di rottura, abbastanza schietta e diretta. Non essendo il mio lavoro faccio un po’ come Donnamaria: prima parlo e poi penso. Mi do tanto perché, se faccio una cosa e ci credo, voglio arrivare fino in fondo. Voglio bene a quei ragazzi, ci ho messo l’anima. Se tornerò il prossimo anno? La TV ti leva tanto tempo. Ho un altro lavoro, che è tanto di testa, e ho tanti settori da gestire. Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po’ mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il GF mi ha comunque dato tanto. SDL è la mia creatura così come il GF è la creatura di Alfonso“.

Parlando di Orietta Berti, invece, la cantante non si è ancora particolarmente sbilanciata. Un’indiscrezione riportata anche da Davide Maggio, tuttavia, parlerebbe di un contratto biennale. Per tale ragione potremmo ritrovarla anche al GF Vip 8: “Vabbè, devo dirvelo. A me risulta che la Berti abbia un contratto biennale per il #GFVip. Certo, nei contratti ci sono tante clausole ma questo è“.

