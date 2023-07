I Pinguini Tattici Nucleari conquistano San Siro: il gruppo attende i fan alle transenne prima del concerto

NEWS

Debora Parigi | 12 Luglio 2023

Saluti e distribuzione di acqua ai fan da parte dei Pinguini Tattici Nucleari prima del concerto

Ieri sera, martedì 11 luglio, a San Siro c’è stato il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Tantissimi sono stati i fan presenti per ascoltare i più grandi successi della band di Bergamo e cantare le loro canzoni. Gli spettatori che avevano il biglietto per il prato si sono messi in fila molto presto fuori dallo stadio di Milano e, una volta entrati, hanno atteso ore sotto il sole battente l’inizio del concerto.

Ma chi è arrivato presto ha avuto una sopresa molto bella ed emozionante direttamente dai cantanti. I membri della band, infatti, erano ad attendere i primi ingressi direttamente alle transenne che dividono il pubblico dal palco. Saluti, foto, autografi, scambi di parole, abbracci e bottiglie d’acqua. Sì perché i presenti hanno ricevuto dai loro idoli anche dell’acqua per combattere il grande caldo.

ma i pinguini che aspettano alle transenne i fan che entrano nello stadio e distribuiscono pure l'acqua 😭😭 loro i migliori sempre pic.twitter.com/NG4vJiYKzD — fab 🌙 saw MM (@scivolidinuovo_) July 11, 2023

Un gesto questo, da parte dei Pinguini Tattici Nucleari, che non è passato inosservato. È stato molto apprezzato dai presenti e anche da chi non c’era, ma lo ha saputo tramite il web. E lo fanno ad ogni data del concerto. Non è scontato infatti che accada. Ma la band bergamasca ha sempre dimostrato di essere un semplice gruppo di ragazzi che fanno musica e si divertono nel farla. Non si sono mai sentiti degli arrivati e hanno sempre dimostrato grande umiltà e gratitutidine nei confronti dei loro fan.

E il tour musicale estivo dei Pinguini continua in giro per l’Italia. Dopo la prima data il 7 luglio a Venezia, stasera saranno di nuovo a San Siro, poi toccherà a Firenze il 15 luglio. Il 19 saranno a Torino, il 23 e il 24 a Roma, il 27 a Bari, il 30 a Messina e il 13 agosto ad Olbia. Il tour negli stadi si conclude il 9 settembre a Reggio Emilia, salvo nuove date.