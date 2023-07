NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Luglio 2023

GF Vip 8

Il retroscena sulle opinioniste del GF Vip 8

Sono ormai settimane che si parla del GF Vip 8. La nuova edizione del reality show più spiato d’Italia debutterà su Canale 5 a partire da settembre, e numerose saranno le novità previste. Quest’anno infatti il cast sarà formato da concorrenti Vip e da personaggi Nip, e di certo ne vedremo di belle. Cambiano anche le opinioniste, dopo l’addio di Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Attualmente tuttavia non sappiamo ancora chi prenderà il posto della cantante e della produttrice, ma di certo e breve inizieranno ad arrivare le prime news ufficiali. In questi giorni intanto Dagospia aveva fatto i nomi di Katia Ricciarelli e Paola Barale, che secondo il portale sarebbero state a un passo dalla firma. Ma non è finita.

In questi minuti infatti sempre Dagospia ha rivelato un nuovo retroscena che sta già facendo discutere. Pare infatti che le opinioniste del GF Vip 8 sarebbero dovute essere annunciate nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset. All’ultimo momento però sarebbe arrivato uno stop improvviso. Questo quanto si legge in merito:

“Come anticipato da queste parti, per il ruolo di opinioniste al Grande Fratello era praticamente fatta: le prescelte Katia Ricciarelli, voluta con forza dal conduttore Alfonso Signorini, e Paola Barale. Al netto di smentite e articolesse sussurrate, le due signore erano a un passo dalla firma. Pronte per il grande annuncio alla presentazione dei palinsesti Mediaset. Poi uno stop ‘di riflessione’ improvviso. ‘Nessuna fretta, meglio decidere con calma’, il ragionamento dei vertici”.

Naturalmente sottolineiamo che al momento si tratta solo di indiscrezioni e vi invitiamo a seguire i canali ufficiali del GF Vip 8. A breve infatti i social del reality show di Canale 5 inizieranno a svelare le prime news sulla prossima edizione, che è già attesissima da tutto il pubblico.