Oriana Marzoli accusata di essere tornata con Daniele per interesse: la replica

NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Luglio 2023

In queste ore Oriana Marzoli è stata accusata di essere tornata con Daniele Dal Moro per interesse: lei non ci sta e replica

La replica di Oriana Marzoli

In questi giorni si è a lungo discusso del ritorno di fiamma tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Come sappiamo infatti i due ex Vipponi, dopo l’ennesima rottura, hanno annunciato di essere tornati insieme, tuttavia stavolta la cosa ha fatto storcere il naso ai più. Alcune malelingue del web infatti hanno accusato ingiustamente Oriana di essere tornata con Daniele solo ed esclusivamente per interesse. Proprio nel giorno in cui la coppia si è riappacificata, sui social dell’influencer sono stati infatti pubblicati alcuni post pubblicitari. A quel punto i più maliziosi del web hanno insinuato che il ritorno di fiamma fosse stato studiato a tavolino e così in queste ore la Marzoli ha deciso di intervenire. Tramite il canale spagnolo Mtmad, Oriana ha fatto chiarezza e ha così affermato:

“Voglio spiegare la situazione. So che la gente non mi capirà. Ho letto tanti commenti sui social in cui la gente, in particolare gli italiani che ci hanno seguito all’interno del reality, dice: ‘che casualità che Oriana sia tornata col fidanzato proprio ora che deve uscire una pubblicità’. Ragazzi non decido io il giorno in cui devo mettere il post sui social quando si tratta di una pubblicità. Lo decide l’azienda, è stata una casualità che fosse proprio il giorno in cui sono tornata con Daniele”.

E ancora Oriana Marzoli, a seguito delle pesanti accuse del web, dichiara:

“Non sto con qualcuno per interesse economico, non l’ho mai fatto in vita mia. Se fosse una cosa per interesse non sarebbe una relazione così pubblica, anche perché non mi converrebbe. Sono molto impulsiva è vero, devo migliorare su questo. […] Nessuno mi dice quello che devo fare, né manager, né fan, né amici e né la mia famiglia. Nessuno si mette in mezzo alle mie decisioni, soprattutto se riguardano l’amore”.