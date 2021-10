1 Un vippone rivela rapporti intimi con una donna trans

Ieri è andata in onda una nuova puntata del GF Vip e come preannunciato da Alfonso Signorini si è parlato della confidenza fatta da Giucas Casella, il quale qualche giorno fa ha deciso di fare coming out. Questo argomento, dopo la messa in onda, è stato affrontato nuovamente dai concorrenti e un vippone in particolare, Amedeo Goria ha rivelato di aver avuto rapporti intimi con più donne, ma anche con una donna trans. Ecco le sue parole gentilmente raccolte da Biccy:

“Ragazzi ma è inutile sottolineare le differenze. Per me è tutto così normale. Una volta io ero con tre donne… Sì avete capito bene, tre, di cosa vi stupite? Ragazzi io ho fatto di tutto. Una delle quali sembrava una tua ex (Aldo)”, ha detto il concorrente del GF Vip. “Questa qui poi alla fine è venuto fuori che aveva il pistolino sotto. Ma per me è una donna. La vedevo come tale. Oggi come oggi non penso sia una cosa strana. Io sono per la libertà di tutti. Ognuno deve fare e andare con chi vuole”.

Ha detto Amedeo Goria in chiacchiera con i compagni dei GF Vip. Così a dire di nuovo la sua è stato nuovamente Giucas Casella, che ha spiegato, rivolgendosi poi a Gianmaria Antinolfi:

“Ma è normale ragazzi, capita a tutti no? Quando ero giovane ho avuto queste esperienze, ma succede. In alcuni casi erano soltanto preliminari. Non sono state delle storie. Non sono bisessuale, soltanto penso che si possa andare con uomini e donne. A te non è mai successo [Gianmaria]?

Così a seguire Gianmaria Antinolfi e altri protagonisti del GF Vip sono stati coinvolti nella conversazione e hanno detto cosa ne pensano. Andiamo a leggere le loro parole…