Chi è Amedeo Goria? Età, vita privata, carriera e Instagram

Chi è Amedeo Goria

Nome e Cognome: Amedeo Goria

Data di nascita: 16 febbraio 1954

Luogo di Nascita: Torino

Età: 67 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Acquario

Professione: giornalista e conduttore

Fidanzata: Amedeo ha una relazione con Vera Miales

Ex moglie: Maria Teresa Ruta

Figli: ha due figli, Guenda e Gianamedeo nati dalla relazione con Maria Teresa Ruta

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @amedeogoriaofficial

Amedeo Goria età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Amedeo Goria. Nato a Torino il 16 febbraio 1954, ha 67 anni di età ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Oggi, però, vive a Roma da solo. Non abbiamo informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Mentre per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

Da adolescente si è diplomato al Liceo Classico e poi si è iscritto all’università frequentando la facoltà di Lettere con indirizzo storico.

Da giovane praticava molto sport ed è stato anche campione di atletica leggera. Dal suo profilo social, invece, veniamo a sapere che è un grande amante dell’arte.

Alcuni anni fa ha avuto un prolasso della valvola mitralica e quindi si è dovuto sottoporre ad un intervento al cuore.

Vita privata: moglie e figli

Cosa sappiamo della vita privata di Amedeo Goria. Nel 1987 si è sposato con la conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta. E dal loro amore sono nati due figli: Guendalina “Guenda” Goria nel 1988 e Gianamedeo Goria nel 1992. Il rapporto di Amedeo con i figli è sempre stato fatto di alti e bassi, specialmente con Guenda. Proprio lei parlò di queste difficoltà durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 5. Comunque sono davvero molto legati.

Amedeo e Maria Teresa Ruta si sono separati nel 1999, ma vivevano separati già dal 1996. Poi nel 2004 hanno divorziato. Sembra che la loro storia sia finita a causa di alcuni tradimenti da parte di lui. Lato, questo, di cui Goria non ha mai fatto mistero.

Dal 2021 Amedeo Goria è fidanzato con Vera Miales, una ragazza più giovane di lui di 31 anni, originaria della Moldavia, influencer e appassionata di moda. Il giornalista ha detto che con lei c’è tantissimo feeling e tantissima intimità, ma non ha intenzione di avere altri figli.

Dove seguire Amedeo Goria: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Amedeo Goria, è possibile seguirlo sui social? Ovviamente sì e il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram.

Goria però non è una persona molto social ed infatti non ci sono tantissimi post. Non aggiorna il suo profilo così spesso. Comunque troviamo degli scatti con la figlia, con personaggi famosi, riguardanti il suo lavoro e anche le sue passioni.

Goria ha anche un sito internet che però riguarda principalmente il suo lavoro.

La carriera di Amedeo Goria

Da sempre appassionato di giornalismo, Amedeo Goria è riuscito a realizzare il suo sogno di diventare giornalista e, a tal proposito, ha avuto una lunghissima carriera. Ha iniziato come giornalista professionista nel 1976 lavorando per la Gazzetta del Popolo e Tuttosport. Successivamente è stato corrispondente da Torino per quotidiani come Il Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Giorno e La Gazzetta del Mezzogiorno.

Amedeo è poi passato alla TV, in Rai per l’esattezza, nel 1987 lavorando prima al TG1 e poi a Rai Sport. Successivamente ha condotto vari programmi come ad esempio Ciao Italia e Uno Mattina Estate. Come giornalista e conduttore sportivo ha seguito tantissime manifestazioni, quali Mondiali e Olimpiadi. E ha condotto per anni La domenica sportiva e Pole Position.

Ma non c’è solo giornalismo nella carriera di Amedeo Goria. È stato infatti anche attore sia al cinema che in TV. Ha recitato ad esempio in Annaré e in Il conte di Melissa. Poi in L’ultimo rigore, E guardo il mondo da un oblò. Ha interpretato se stesso invece in Vita Smeralda e in L‘allenatore nel pallone 2. Inoltre ha recitato anche in spettacoli teatrali: Carlotta’s way e Il colpo della strega.

Amedeo Goria è anche scrittore e nel dicembre del 2020 ha pubblicato il romanzo giallo Il sacrificio del re che è ambientato nel mondo del calcio. Mentre nel 2021 è tra i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Dal 16 febbraio 2021 Goria è andato in pensione lasciando la Rai dopo ben 34 anni.

Amedeo Goria al Grande Fratello Vip 6

Per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Amedeo Goria è tra i concorrenti che entrano nella casa dal primo giorno.

Prima di entrare nella casa pià spiata d’Italia, ha riferito di aver deciso di partecipare al reality show per scommessa e per vincere la noia. Ma spera di non apparire fragile nonostante l’età. Lo spaventa non sapere cosa accade nel mondo e ha paura di russare la notte. Inoltre è sicuro che gli mancherà molto l’intimità del bagno. Darà comunque il suo contributo nella casa lavendo i piatti e pulendo.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Anche per il Grande Fratello Vip 6 troviamo alla conduzione ancora una volta Alfonso Signorini grazie al grande successo riscosso negli ultimi anni. Accanto a lui questa volta, in veste di opinioniste, ci sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Per l’inizio del reality show i concorrenti nella casa sono 24. Oltre ad Amedeo Goria, vediamo chi sono gli altri:

Il percorso di Amedeo Goria al Grande Fratello Vip 6

L’avventura di Amedeo Goria all’interno dellla casa del Grande Fratello Vip 6 inizia lunedì 13 settembre con la prima puntata del reality show.

