Grande serata ieri al GF Vip! Gli autori hanno pensato bene di organizzare una bellissima festa a tema (in costume) ambientata nel ‘700. Gli addetti ai lavori hanno preso ispirazione dalla fortunata serie Netflix “Bridgerton“, modificandone il titolo proprio in perfetto stile reality: “Giefferton – Falsità a corte”.

Ogni concorrente, dunque, ha dovuto prendere un ruolo ben specifico nella recita e immedesimarsi a pieno in ciò che stava facendo. Per renderlo più divertente, però, i vip del GF hanno cercato di essere i più comici possibili e a quanto pare ci sono riusciti benissimo. Tutti hanno preso con grande entusiasmo quanto proposto.

In questa gallery vi presentiamo tutti i personaggi che hanno preso parte alla ‘fiction’…

Rosalinda Cannavò è Lady Rosalie Du Canapè



Rosalinda Cannavò ha interpretato il ruolo di Lady Rosalie Du Canapè.

L’attrice nella recita risulta essere sposa del Duca Andrea D’osimo D’Isernia, ma in realtà è segretamente innamorata di Andrè De Table De Nuit De Chevet (come vedremo in seguito)…

Chi sono tutti gli altri personaggi del Giefferton organizzato dal GF Vip? Scopriamoli insieme…