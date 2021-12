GF Vip, nuovi concorrenti in arrivo a gennaio: i nomi che sono usciti fuori

I nuovi concorrenti in arrivo a gennaio al GF Vip

In queste settimane al GF Vip stanno arrivando pian piano forze fresche, pronte a scombinare gli equilibri che si erano pian piano creati. Ma se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso. Stando a quanto raccontato da Gabriele Parpiglia ieri, infatti, pare che a gennaio la Casa più spiata d’Italia sarà popolata da nuovi concorrenti.

Il giornalista a Casa Chi ha lanciato i primi nomi che potrebbero varcare la famosa Porta Rossa del GF Vip. Potrebbe esserci, in qualche modo (semmai dovesse essere confermato), il ritorno di Alex Belli attraverso Delia Duran, che potrebbe diventare quindi una nuova inquilina.

Ma leggiamo le parole di Gabriele Parpiglia a proposito del potenziali concorrenti del GF Vip:

“Alex Belli ha detto che comincia la seconda stagione di questo GF Vip. Cosa intendeva con questa allusione? Secondo me… aspetta che devo trovare le parole giuste. Magari intendeva dirci, o ha mandato un segnale, o crede che potrebbe succedere qualcosa e magari succederà, forse andrà così… Nella seconda stagione del GF Vip 6 potrebbe esserci un sequel della storia di Alex Belli. Questo potrebbe essere l’arrivo di Delia Duran dentro la casa di Cinecittà”.

Ha raccontato il giornalista a proposito dei vipponi del GF Vip, come riportato dal sito Biccy. Ma non sarò la sola, perché come già annunciato nelle scorse settimane anche Kabir Bedi è un volto che ha colpito tanto ai provini e sarebbe il designato per sostituire al meglio Aldo Montano. Ma non è tutto, perché potrebbero esserci ritorni di ex concorrenti:

“Quindi arriveranno nuovi concorrenti. Gli autori stanno valutando nuove candidature. Si valutano diversi nomi, ufficializziamo l’ingresso di Kabir Bedi a gennaio. Lui sostituisce metaforicamente Aldo Montano, un leader che possa abbracciare tutto il gruppo. Kabir è tra i preferiti di chi ha visto i provini. Ha una personalità forte e una sensibilità alta. Gli ingressi di gennaio non sono finiti qui, si continuano a fare casting anche durante le feste di Natale. Non è escluso il ritorno di persone che hanno fatto il GF Vip in passato”.

Insomma la “seconda stagione” del GF Vip 6 sta pian piano prendendo forma. Vedremo nelle prossime settimane chi saranno i nuovi concorrenti!

