Sonia Bruganelli sarà sostituita al GF Vip

Alfonso Signorini per questa edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di puntare forte su Sonia Bruganelli e Adriana Volpe e a oggi ne è davvero molto soddisfatto, così come gli stessi telespettatori. Una notizia in queste ore riguarda la moglie di Paolo Bonolis. Sembrerebbe infatti che, a causa di una vacanza già prenotata, la Bruganelli non presenzierà per una puntata del reality e sarà sostituita.

A rivelare la notizia è Gabriele Parpiglia durante l’ultima puntata di Casa Chi. Il giornalista ha spiegato nel dettaglio cosa succederà. Ecco quanto raccolto da Biccy:

“Che succede adesso con Sonia Bruganelli? Il fatto è che lei aveva già detto che non avrebbe partecipato ad un appuntamento del GF, o meglio che saltava una puntata del Grande Fratello Vip. Adesso non so dirvi con precisione quale sarà la puntata. Questo perché ha già prenotato le vacanze fuori. Questa mini pausa di Sonia non significa che non avrà sostituita e che ci sarà solo Adriana”.

Si apprende a proposito di Sonia Bruganelli. A seguire, sempre Gabriele Parpiglia ha fatto un identikit della sostituta di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. Non ha fatto nome e cognome, ma ha dato dunque buoni indizi per poterci arrivare:

“Il nome della prescelta è stato già fatto, il personaggio è già stato scelto. Posso dirvi che va ricercato all’interno del cast del Grande Fratello Vip 1. La persona che sostituirà Sonia sarà una ex concorrente donna di 44 anni. Chi è intelligente la indovina. Sarà un nome che rimanda in qualche modo a qualcosa che si avvicina a Sonia e al suo mondo. Ha avuto “l’ok” di Sonia e potrebbe avvicinarsi a lei, ma non dico altro adesso”.

Dunque per una puntata Sonia Bruganelli non ci sarà, ma non è ancora chiaro quando e al suo posto troveremo un’ex gieffina. Avete capito di chi si tratta? Due nomi che potrebbero essere vicini a questa sorta di ‘ritratto’ fatto da Parpiglia, sono Antonella Mosetti o Elenoire Casalegno. Si tratta ovviamente di supposizioni. Nulla è certo al momento. Ma solo il tempo ci dirà di chi si tratta! Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e continuate a seguirci per altre news sul Grande Fratello Vip.

Novella 2000 © riproduzione riservata.