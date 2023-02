NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Febbraio 2023

GF Vip 7

Al GF Vip appare un documento “top secret”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 7, e ormai ci avviamo sempre più verso la conclusione di questa infuocata edizione. Attualmente la data ufficiale della finale non è ancora stata rivelata, tuttavia secondo le indiscrezioni sarebbe prevista per i primi di aprile. Non è da escludere dunque che a breve venga eletto il primo finalista, e di certo non mancheranno le emozioni. Nel frattempo è anche tornato il doppio appuntamento settimanale del giovedì, che ci terrà compagnia fino alla fine del programma. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, ieri sera nel corso della diretta è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Al termine della puntata infatti, durante la sigla, è apparso involontariamente sugli schermi un documento con la dicitura “top scret”. Naturalmente l’accaduto ha attirato l’attenzione del web, e gli utenti hanno commentato con ironia la gaffe degli autori.

Questa notte nel mentre, dopo la fine della diretta, Daniele Dal Moro, urlando in confessionale contro gli autori, ha minacciato di abbandonare la casa del GF Vip. L’ex tronista infatti, criticato per essere stato troppo duro con Martina Nasoni, ha fatto un duro sfogo, e le sue urla furiosa si sono sentite anche in cortiletto. Queste le sue dichiarazioni:

“Preferivo starmene a casa mia. Di beccarmi la me**a addosso non ne ho voglia e poi vedere le persone che dicono che parlo male e che le tratto a pesci in faccia. Ma vaff***o. Allora che la televisione la facessero con qualcun altro perché io non sono qui per vendere l’anima. Sono qua per fare un percorso, che speravo che fosse decente. Allora visto che a 140 giorni ci sono arrivato, me ne vado via che sto bene, non che sto male. Perché dopo in ambulanza a casa ci vado io e non voi. Basta! Veramente basta. Tanto lo sai perché io in questo mondo qui non ci volevo mettere più piede? Perché qua le persone sincere e pulite muoiono e basta, muoiono. Perché qua ci sono i falsi pronti a vendere l’anima. Di quelli come me non importa nulla a nessuno”.