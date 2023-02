NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Febbraio 2023

Il gesto social di Giulia De Lellis che fa discutere

Sono passati anni da quando Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. Come sappiamo per lungo tempo la loro storia d’amore ha fatto battere il cuore a migliaia di fan, e i due in breve sono diventati una delle coppie più amate del web. Dopo la fine della loro relazione tra Giulia e Andrea ci sono stati diversi ritorni di fiamma, fino a quando entrambi non hanno deciso di mettere un punto definitivo al loro amore. Da quel momento sia la De Lellis che Damante hanno voltato pagina, iniziando delle nuove storie, rispettivamente con Carlo Beretta e con Elisa Visari, che durano ancora oggi.

Negli ultimi giorni tuttavia si è parlato di una presunta crisi tra Giulia e il suo fidanzato, che al momento non è stata ancora confermata. L’influencer come se non bastasse attualmente si trova in America per lavoro, e non è chiaro dunque cosa stia accadendo tra lei e Beretta. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha riacceso le speranze dei Damellis.

ODDIO MA COSA FA GDL AIUTO 😭 pic.twitter.com/PAJ6CjgeuG — Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) February 13, 2023

Secondo i più infatti Giulia De Lellis starebbe ancora pensando ad Andrea Damante, e ad alimentare i gossip è stato un gesto social dell’ex corteggiatrice. L’influencer si è infatti mostrata su Instagram mentre ascoltava il brano Stay di Mikky Ekko e Rihanna. Ma non solo. Giulia ha anche aggiunto la didascalia “This song” (“Questa canzone”, ndr), che ha immediatamente attirato l’attenzione. Per chi non lo sapesse, proprio questo pezzo ha fatto da colonna sonora all’ultima esterna che la De Lellis e Damante fecero a Uomini e Donne, poche ore prima della scelta.

A quel punto i più si sono convinti che Giulia stia ancora pensando ad Andrea, e che gli abbia voluto inviare un messaggio. Ma cosa starà accadendo dunque tra l’influencer e Carlo Beretta? Tra i due sarà davvero scoppiata la crisi? Non resta che attendere per saperne di più.