1 GF Vip: alcuni fan del reality sui social si scagliano contro la trasmissione per via del prolungamento

Il prolungamento, l’ennesimo, del GF Vip (ancora non ufficializzato in diretta) potrebbe far tremare nuovamente i vipponi della Casa di Cinecittà. I concorrenti erano convinti infatti che la trasmissione si sarebbe conclusa a dicembre 2020, per scoprire invece che la finale sarà l’8 febbraio 2021. Peccato, però, che sembra esserci un altro cambio di programma, che parla di una proroga fino al 26 febbraio, quando conosceremo il vincitore.

Questo quanto si leggeva nelle scorse settimane su TVBlog: “Il Grande Fratello Vip 5 si allunga ulteriormente. Se infatti la finale era prevista, secondo gli ultimi aggiornamenti per lunedì 15 febbraio, l’epilogo di questa straordinaria edizione del reality show più celebre della televisione italiana si sposta ulteriormente di una decina di giorni. La finale è prevista non più per lunedì 15 febbraio, ma per venerdì 26 febbraio. […]”

Alcuni fan del GF Vip non hanno preso affatto bene questa notizia e molti di essi hanno deciso di mandare in tendenza l’hashtag #NOALPROLUNGAMENTOGF. Se c’è chi si dice contrariato trovando eccessiva questa scelta da parte della rete del Biscione, poiché secondo loro i vipponi sono a corto di energie, c’è chi invece si dice del parere opposto. Su Twitter si è aperto un lungo dibattito, tanto che la protesta è schizzata in prima posizione tra i trend del momento.

Come dicevamo i concorrenti ancora non sanno di questa news, anche se qualcuno, ad esempio Tommaso Zorzi, lo sospetta e non sembra averla presa affatto bene…