1 Gli attacchi a Nikita al GF Vip nella notte

Già nella giornata di ieri alcune vippone hanno espresso la loro poca simpatia nei confronti di una concorrente del GF Vip, ovvero Nikita Pelizon. Elenoire, infatti, per esempio ha esclamato: “È sotto di brutto”. Mentre Cristina Quaranta: “Con sti discorsi che fa… io gliel’ho chiesto perché parla così i maniera… e lei mi ha detto che…”. Ieri sera, dopo la puntata, sono tornate a parlare di lei in giardino insieme anche ad Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese.

Il video che vediamo anche qui sotto comincia con la Quaranta che riporta un discorso fatto proprio con Nikita: “[…] queste illazioni non mi piacciono. ‘Cosa vuol dire illazioni?’. Allora sei straniera e non italiana perché illazioni è una parola italianissima“. A intervenire è la Fiordelisi che aggiunge: “Ti dico la mia. Oltre le cose che dice, secondo me, è il modo in cui parla. Ha un modo di fare strano. Non è che è fastidioso, ma il modo di fare mi dà fastidio. O no? Anche io do fastidio quando parlo, eh“.

Antonella: -“È fastidiosa quando parla, ha un modo di fare strano che dà fastidio”

Elenoire: -“Ma sta sotto”(di sostanze)

Alberto: “Si, piena”

Elenoire: -“È rimasta sotto proprio…”



Il modo in cui deridono Nikita, quest'ultima vi piscia in testa. #GFvip #nikiters #nikevra pic.twitter.com/70LXotvNPM — Soleil Sorge Supporter (@teamsoleilsorge) October 14, 2022

Cristina riprende la parola: “Sembra che ti prende per il c**o“. E tutti i presenti si trovano d’accordo con questa affermazione. La Quaranta, poi, ha raccontato una vicenda avvenuta in confessionale: “[…] con Edoardo… Lei rideva tutto il tempo. Lei rideva. Aveva un sorriso…“. Ecco l’opinione di Antonino: “Ma io voglio dire, come possiamo comunicare? Andiamo nel confessionale insieme a fare gli scherzi, stiamo parlando e lei dice ‘Mi sono levata lo smalto e me ne sono dimenticata uno‘”.

Elenoire chiude il discorso affermando: “Ma sta sotto, proprio…“. In un secondo video, invece, vediamo Nikita venire ripresa dalla Quaranta mentre stanno parlando della disposizione per dormire: “Oh sto parlando con te! Ma sei stupida o sbaglio? Io sono venuta da te e ti ho detto se ti dispiace se stasera torno nel mio letto…“.

Cristina: -“Oh sto parlando con te, ma sei stupida che non capisci?”



La cattiveria e l'arroganza di questa donna, imbarazzante è dire poco.#GFvip #nikiters #nikevra pic.twitter.com/x2mXuIeUhK — Soleil Sorge Supporter (@teamsoleilsorge) October 14, 2022

Nikita ha reagito con molta calma: “Tutti i letti sono di tutti o sbaglio? Hanno un nome i letti adesso? Non lo sapevo…“. Vedremo come risolveranno questi scontri. Nel mentre le notizie sul Grande Fratello Vip continuano…