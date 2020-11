1 Ecco le reazioni di alcuni vipponi dopo il prolungamento del GF Vip

La bomba è stata sganciata: ieri sera durante la puntata Alfonso Signorini ha annunciato il prolungamento del GF Vip, tra lo sgomento dei vipponi. Inizialmente infatti pensavano si trattasse di uno scherzo, giusto per scatenare qualche dinamica, ma quando si sono resi conto che il conduttore ha fatto un discorso serio, anche loro hanno cambiato atteggiamento.

Tra i concorrenti del GF Vip la prima ad esporsi è stata Elisabetta Gregoraci che, senza troppi giri di parole ha detto:

“Ho già deciso io. Poi per chi ha figli è un discorso diverso. La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado. Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a 1 settimane in più o 2, non mesi“.

A ruota Adua Del Vesco ( Rosalinda Cannavò) l’ha seguita e ha detto di sentire la necessità di dover sentire la sua famiglia prima di proseguire il suo percorso nel reality: “Io ci sto anche ma devo sentire Giuliano, perché la mia vita l’ho lasciata a casa sua. Non lo vedo da due mesi e mezzo e quindi ho bisogno almeno di sentirlo“.

Non molto diverso il pensiero di Dayane Mello, che durante la puntata del GF Vip ieri ha detto: “Io non continuo, non posso stare lontana da mia figlia. Ve lo dico già che non vado avanti. Non esiste non lo farò. Questo Natale che lei ha 6 anni io lo faccio con lei. Non dico che mollo, piuttosto che rinuncio. Poi ricordatevi che entreranno altri concorrenti carichi e noi siamo qui da 3 mesi“.

Anche se c’è da dire che poi Dayane Mello ha detto: “Se posso dormire abbracciata con la mia Adua tutti i giorni allora io rimango, Tu resti?” con Rosalinda Cannaavò che ha risposto con un “Sì” sorridendole. Ma non è tutto…