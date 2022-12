NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Dicembre 2022

GF Vip 7

La confessione di Luciano Punzo

È trascorso un mese da quando Luciano Punzo ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 7, dando ufficialmente il via al suo percorso. In queste settimane così l’ex tentatore di Temptation Island ha iniziato ad ambientarsi, conquistando anche una buona fetta di pubblico. Non sono mancate tuttavia anche piccole liti per il Vippone. Pochi giorni fa infatti proprio Luciano ha avuto un’accesa discussione con Antonino Spinalbese, col quale aveva stretto una bella amicizia, che ha rischiato di compromettere il rapporto tra i due. Nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto divertire il web e i telespettatori da casa. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Mentre chiacchierava con Luca Onestini e Nikita Pelizon, Luciano Punzo ha fatto una confessione che ha fatto divertire gli utenti sui social. L’ex protagonista del reality show di Maria De Filippi ha raccontato di essere andato qualche giorno fa in bagno con Sarah Altobello, e di aver fatto la pipì insieme alla showgirl. Queste le dichiarazioni dell’ex tentatore di Temptation Island, che in breve hanno fatto il giro del web:

“Una volta ho fatto pipì con Sarah. Non si può in due in bagno? Perché non si può? Io mi stavo facendo la pipì sotto, Sarah altrettanto, e le ho detto di andare a farla insieme. Lei l’ha fatta nel bidet e io nel bagno. Che scena. Io in piedi e lei seduta”.

Punzo e Sarah che vanno al bagno assieme come 2 bff lei la fa nel bidet lui nel water 🙈 #gfvip pic.twitter.com/8YbEyLBLSW — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) December 2, 2022

La rivelazione di Luciano Punzo ha naturalmente fatto divertire il web e sui social non sono mancati diversi commenti ironici. Lunedì sera nel mentre andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, durante la quale non mancheranno le emozioni. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news sul reality show, e non solo.