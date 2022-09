Chi è Orietta Berti? Età, vita privata e Instagram

Scelta da Alfonso Signorini come opinionista del GF Vip 7, scopriamo qualcosa in più su Orietta Berti: età, altezza, vita privata, carriera, dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Orietta Berti

Nome e Cognome: Orietta Galimberti (in arte Orietta Berti)

Data di nascita: 1 giugno 1943

Luogo di Nascita: Cavriago (Reggio Emilia)

Età: 79 anni

Altezza: 160 cm

Peso: 65 kg

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: cantante

Marito: Osvaldo Paterlini

Figli: Orietta ha due figli, Otis e Omar

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @bertiorietta

Orietta Berti età, biografia e altezza

Partiamo con la biografia. Qual è il vero nome di Orietta Berti? Il vero nome della cantante è Orietta Galimberti. Dov’è nata Orietta Berti? L’opinionista del GF Vip 7 è nata a Cavriago il 1 giugno 1943, Orietta ha dunque 79 anni di età, la sua altezza è 160 cm e il peso 65 kg.

Artisticamente è nata nel 1961, quando partecipa alla manifestazione canora “Voci Nuove Disco d’Oro” a Reggio Emilia, in cui si posiziona sesta.

Il successo di Orietta Berti, però, arriva con la partecipazione a “Un disco per l’estate” nel 1965 in cui propone il singolo “Tu sei quello“. Nel corso della carriera è stata interprete di moltissime canzoni entrate nel costume della musica italiana, prima tra tutte “Fin che la barca va“.

Dove vive Orietta Berti? Orietta vive in Emilia Romagna insieme al marito Osvaldo Paterlini. Ha due figli ed è nonna di una nipotina.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Orietta Berti, la cantante è sposata dal 1967 con Osvaldo Paterlini. Chi è la figlia o i figli della cantante? Dal suo matrimonio solidissimo sono nati due figli: Omar, nel 1975 e Otis nel 1980. Orietta è anche nonna di una nipotina di nome Olivia, avuta dal suo secondogenito.

Il modo in cui Orietta ha conquistato suo marito è ormai un aneddoto noto al grande pubblico:

“Semplicemente preparandogli un ottimo caffè al cioccolato”.

Nonostante la grande popolarità, Orietta è sempre stata molto riservata e non ha mai fatto trapelare troppe informazioni sulla sua vita privata. Vive in Emilia Romagna e ha due collezioni particolari: una di bambole e una di acquasantiere.

Vediamo dove seguire Orietta Berti su Instagram.

Dove seguire Orietta Berti: Instagram e social

Potete seguire Orietta Berti anche su Instagram al suo profilo ufficiale @bertiorietta che conta tantissimi follower.

Nonostante la sua età, Orietta è un’artista molto social che condivide parecchie foto sul proprio profilo Instagram. I suoi followers sono sempre aggiornati sulla sua carriera. Non mancano scatti personali o semplicemente alcuni frammenti di suoi interventi televisivi.

Molto amata dal web, Orietta Berti è tra le più acclamate sui social di questa edizione.

La carriera

Orietta Berti inizia a cantare da giovane, incoraggiata dal padre che era un appassionato di musica lirica. Proprio per questo la cantante si specializza nella musica e nel canto lirico. Nel 1961 partecipa al concorso emiliano “Voci nuove disco d’oro” e qui conosce il direttore artistico della Karim, che le propone un contratto discografico.

Nel 1964 pubblica il suo primo album dal titolo “Orietta Berti canta Suor Sorriso“. Il vero successo, però, arriva con la partecipazione di “Un disco per l’estate 1965“, quando vince grazie al brano Tu sei quello.

Nel 1966 arriva per la prima volta a Sanremo, con il brano Io ti darò di più. Nel 1967 partecipa per la seconda volta a Sanremo con una delle sue canzoni più celebri: Io, tu e le rose. L’apice della carriera di Orietta Berti è però negli anni ’70, quando si classifica terza a “Un disco per l’estate 1970” con il suo tormentone più famoso: Fin che la barca va. Nello stesso anno sulla Rai viene trasmesso uno speciale proprio su di lei.

Dal 1972 al 1974 incide tre album, che si confermeranno dei successi clamorosi: Più italiane di me, Cantatele con me e Così come le canto. Nel 1979 inizia a produrre dei singoli destinati a un pubblico più giovane, mentre nel 1980 scrive la sigla di Domenica In.

Tra gli anni ’80 e ’90 inizia una collaborazione musicale con Cristiano Malgioglio e Umberto Balsamo, prendendo anche parte a moltissimi programmi televisivi. Negli anni ’00 Orietta Berti pubblica due album che raccolgono i suoi successi più gradi: Il meglio di Orietta Berti Vol.1/Vol 2. Contestualmente inizia un tour in tutto il mondo.

Nel 2005 Orietta Berti celebra i suoi 40 anni di carriera pubblicando un album in spagnolo. Nel 2010 riceve il Premio Speciale Mia Martini alla carriera per i 45 anni di attività.

Negli ’10 e ’20 si dedica molto alla televisione, diventando ospite fissa del tavolo di Che Tempo Che Fa e, contestualmente, sbarca sul mondo dei social incontrando il calore dei fan più giovani.

In carriera Orietta Berti è stata protagonista anche al cinema e in TV come attrice o ospite di alcuni programmi. È anche diventata regina dell’estate grazie al tormentone estivo Mille, in duetto con Fedez e Achille Lauro.

Orietta Berti a Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo 2021 ha visto tra i protagonisti Orietta Berti. Alla conduzione è stato chiamato Amadeus. Sul palco dell’Ariston, la cantante presenterà la canzone Quando ti sei innamorato. L’artista ha commentato la propria canzone, ironizzando sul pezzo che presenterà:

“Io ho fatto mandare cinque canzoni e dopo 3 giorni mi telefonano facendomi sapere che avevano scelto Quando ti sei innamorato. Io ho detto ‘ah proprio la più brutta’.”

Orietta ha ironizzato, però ha poi descritto il suo pezzo come una celebrazione della canzone classica italiana. Ma vediamo un pezzo del testo della sua canzone.

Per la serata dedicata alle cover, la Berti ha duettato con Le Deva, quartetto tutto al femminile formato da Laura Bono, Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e Roberta Pompa. Insieme hanno cantato, incantando il pubblico, “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo.

Orietta Berti opinionista al GF Vip 7

Nel 2022 Orietta Berti è stata fortemente voluta da Alfonso Signorini come opinionista del GF Vip 7. La cantante condividerà questo incarico con Sonia Bruganelli. Nelle varie interviste si è detta carica ed emozionata e non ha rinnegato il fatto che ha accettato anche per il compenso economico.

I concorrenti del GF Vip 7

Qui di seguito i concorrenti della nuova edizione del GF Vip 7:

Giovanni Ciacci

Pamela Prati

Wilma Goich

Novella 2000 © riproduzione riservata.