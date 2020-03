1 Nella notte al GF Vip Sossio Aruta, spinto da Antonella, ha fatto uno scherzo ai ragazzi, scatenando delle liti

Una nottata per nulla serena quella che ha visto protagonisti i ragazzi del GF Vip, complice uno scherzo, a quanto pare orchestrato da Antonella Elia, che ha avuto come aiutanti Sossio Aruta e Antonio Zequila. Quanto accaduto intorno alle 02:00 di questa notte ha scatenato la reazione di Licia Nunez e Teresanna Pugliese, furiose contro gli artefici dell’accaduto.

Come dicevamo la maggior parte dei ragazzi del reality erano già nelle loro stanze a dormire, mentre altri come Sossio, Antonio Zequila e la Elia, attendevano il momento giusto per creare scompiglio. Sebbene il buon Paolo Ciavarro abbia supplicato i tre di evitare, visto l’orario, a nulla è valsa questa richiesta. La Elia, Aruta e Zequila si sono diretti in camera e hanno iniziato a sbattere i coperchi delle padelle e scoppiando i palloncini (incoraggiati da Antonella) facendo spaventare tutti. Mentre i tre hanno riso di gusto, qualcuno non l’ha presa benissimo.

A quel punto la sfuriata delle due inquiline del GF Vip, Licia e Teresanna le quali, così come altri hanno vissuto un attimo di panico:

“Ragazzi ma che c**o state facendo? Ma si possono fare ste robe durante la notte? Io non so come vi possa venire in mente. Io ho la tachicardia. Che divertimento del c***o!

Ha sbottato Licia Nunez, furiosa contro gli artefici di questo scherzo notturno. L’attrice ha anche precisato che lei prende delle compresse per dormire e essere svegliata in questo modo le crea poi dei problemi di tachicardia. Non da meno è stata Teresanna, furiosa contro Sossio e compagni:

“Ma che c***o sta succedendo? Io stavo dormendo, ho sentito un casino all’improvviso. Ma tutt’apposto? Cioè c’è la gente che non riesce a dormire e si mettono a fare ste robe. Questa per me è follia”.

E poi rivolgendosi ai compagni del GF Vip, Sossio e Antonio Zequila ha aggiunto:

“Raga ma tutt’apposto? Ma credete di essere al campeggio per caso o pensate di vivere da soli? Il gioco è bello fin quando siamo tutti svegli, ma poi con le pentole… dai!”.

Ma non è finita qui perché nella mattinata di oggi al GF Vip è successo dell’altro…