Vincenzo Chianese | 17 Novembre 2022

GF Vip 7

Il gossip su un ex vincitore del GF Vip

Sono trascorsi esattamente due mesi da quando la nuova edizione del GF Vip è iniziata e ormai siamo entrati nel vivo del programma. Senza dubbio fin dal primo momento i Vipponi si sono messi in gioco senza risparmiarsi, attirando l’attenzione del web e del pubblico. Tra liti, amicizie, amori e tante emozioni, di certo quest’anno ne stiamo vedendo di belle e nei mesi a venire tutto potrebbe ancora accadere. Nelle ultime ore tuttavia sul web si è fatto largo un pettegolezzo che non è passato inosservato e che sta già facendo mormorare gli utenti sui social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e quello che è accaduto.

A lanciare la bomba è stato il portale Pipol Gossip, che ha riportato un’indiscrezione che coinvolge un ex vincitore del GF. La persona in questione, di cui naturalmente il sito non fa il nome, stando a quanto si legge avrebbe trascorso una notte in un hotel romano con l’ex fidanzato di un’attuale Vippona del reality show. Anche in questo caso per ovvie ragioni non sono stati fatti i nomi dei diretti interessati, tuttavia il web si sta già sbizzarrendo, cercando di capire chi potrebbero essere i protagonisti di questo pettegolezzo. Questo quello che riporta Pipol Gossip:

“Lui è l’ex fidanzato di una vippona assai discussa nella Casa. L’altro un ex vincitore prima amato poi odiato dello stesso reality. I due hanno trascorso una serata ‘fumosa’ in un hotel romano nel settembre dello scorso anno. Di chi stiamo parlando?”.

Mentre questo pettegolezzo che coinvolge un ex vincitore del GF Vip sta facendo il giro del web, in queste ore è arrivata un’altra brutta notizia da parte degli autori. Dopo Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Attilio Romita, anche Wilma Goich è risultata positiva al Covid e ha così immediatamente lasciato la casa per affrontare l’isolamento. Non resta dunque che augurare una pronta guarigione ai Vipponi, e attendere la prossima diretta che andrà in onda su Canale 5 lunedì 21 novembre.