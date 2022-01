La caduta di Giacomo Urtis

Solo qualche giorno fa a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6 sono stati Giacomo Urtis e Valeria Marini. Dopo quasi due mesi di permanenza all’interno del reality, il chirurgo e la showgirl sono tornati alla loro vita di sempre, e naturalmente ieri sera per la nuova diretta sono arrivati in studio come ospiti. Negli ultimi secondi della puntata tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto sorridere il web.

Come chi segue il programma sa bene, da qualche settimana a questa parte Alfonso Signorini a chiusura della diretta fa fare un balletto a uno degli ex Vipponi eliminati. Dopo aver visto le esibizioni di Patrizia Pellegrino, Eva Grimaldi, Carmen Russo, Aldo Montano e Maria Monsè, stavolta è toccato proprio al chirurgo dei Vip. Tuttavia durante la performance c’è stata una piccola gaffe.

Giacomo Urtis ha infatti ballato insieme a Maria Monsé sulle note del singolo dell’attrice. Tuttavia a un tratto i due sono caduti in diretta e come se non bastasse Giacomo si è anche strappato i pantaloni! Anche i Vipponi in casa hanno assistito al momento, e naturalmente non sono mancate le risate (QUI per il video).

Anche sul web gli utenti hanno commentato la caduta di Giacomo, che ha fatto sorridere i social.

