Delia Duran fa coming out al GF Vip (VIDEO)

1 Il coming out di Delia Duran

Dopo quanto successo nella puntata di ieri con Alex Belli, la bella Delia Duran si è sentita di fare altre confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Al termine della messa in onda la gieffina si è ritrovata a parlare con Soleil Sorge e qui ha fatto coming out, e confidato delle rivelazioni sulla sua sfera privata:

“Ci siamo divertiti. Per il giorno del suo compleanno abbiamo abbiamo fatto una sc****a con una sua amica. Perché io sono fatta così. A me piacciono le donne. Io lo posso anche dire, senza pudore. È normale questa cosa. Questo per dire come noi eravamo complici ed eravamo una coppia con cui nessuno poteva competere”, ha spiegato Delia Duran sotto lo sguardo attento di Soleil Sorge.

D: -“Il giorno del suo compleanno (del man) abbiamo fatto una scopata con la sua amica, perché io sono fatta così, a me piacciono le donne”



Se non sto volando, cosa cazzo sto facendo? Delia, mi spiace deluderti ma Soleil è già impegnata 😾 #Gfvip #TeamSoleil #Solphie pic.twitter.com/uJtUGXD0i1 — 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑖𝑙 𝑆𝑜𝑟𝑔𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 ☀︎︎ (@teamsoleilsorge) January 25, 2022

Nella stessa conversazione Delia Duran ha detto anche: “Sono una proprio, che mi piacciono anche le donne. Non è questione di avere quel rapporto libero che lui dice, di condividere anche cose fighe. (…) Noi eravamo complici, nessuna coppia ci poteva combattere. E lui perde la testa per un reality. Capisci dove mi ha mandato fuori di testa?”

mioddio Delia sta ripetendo così tante volte e con così tanta intensità che le piacciono le donne davanti a Soleil 😭😭😭#gfvip pic.twitter.com/OYXL4CvRsv — Federico (@Federic1910) January 25, 2022

Delia e Soleil hanno deciso di avviare la derattizzazione e annientare Alex #gfvip pic.twitter.com/Wb6iYRRkvG — Federico (@Federic1910) January 25, 2022

Quanto ammesso da Delia Duran ha portato Soleil Sorge a riflettere e trovarsi d’accordo con il suo punto di vista. Ma ora cosa ne penserà Alex Belli, specie dopo l’ultimo tweet pubblicato sul suo account? Noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione nel caso volesse intervenire.

Parole, però, quelle di Delia Duran, che non sembrano giungere del tutto nuove, dato che già un’altra volta in TV aveva dichiarato apertamente di essere bisessuale. Andiamo a rivedere dove e quando è successo…