Giacomo Urtis e le dichiarazioni su Rocco Siffredi mai trasmesse a Belve

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 22 Marzo 2023

Giacomo Urtis rivela a Novella 2000 di aver rilasciato a Belve alcune dichiarazioni su Rocco Siffredi tagliate in fase di montaggio

Giacomo Urtis e la proposta di Rocco Siffredi

Insieme a Alex Nuccetelli, Giacomo Urtis è tra i personaggi al centro del nuovo numero di Novella 2000 in edicola da stamani. Da qualche settimana il chirurgo dei VIP continua a suscitare curiosità intorno alla sua ultima apparizione televisiva. Ospite di Belve, infatti, l’ex gieffino si è raccontato senza troppi filtri, passando dal lavoro alla vita privata. A questo proposito, hanno sollevato scalpore soprattutto le sue dichiarazioni su Fabrizio Corona. Finora però non sapevamo che ce n’erano altre di pruriginose, mai andate in onda, nelle quali Giacomo Urtis sosteneva di aver ricevuto una proposta “indecente” da Rocco Siffredi.

Secondo quanto raccontato a Fabrizio Maria Barbuto che l’ha intervistato, il chirurgo dei VIP sarebbe stato contattato dal re dell’hard per un salto nel cinema per adulti.

Questa rivelazione, che Urtis avrebbe regalato alla Fagnani, non è tuttavia rientrata nell’intervista trasmessa su Rai 2, rimanendo inedita fino ad oggi.

“Mi sono chiesto che fine abbiano fatto le mie dichiarazioni su Rocco Siffredi, il quale mi propose di fare il pornoattore. Dopo la registrazione gli autori del programma mi dissero di aver contattato Rocco per chiedergli conferma. Pare che abbia smentito”.

Sulla scelta di tagliare il segmento dell’intervista in cui ne parlava, dunque, avrebbe pesato il “veto” di Rocco Siffredi, ma Giacomo Urtis persiste e chiude spiegando cos’ha risposto all’invito dell’attore abruzzese:

“Ho ancora i messaggi che ci siamo scambiati, i quali includono il mio rifiuto dell’offerta”.

La reazione di Fabrizio Corona

Ci si domanda poi come siano oggi i suoi rapporti con Fabrizio Corona, visto che l’ex fotografo dei VIP avrebbe mal digerito le esternazioni di Giacomo Urtis sulla loro amicizia speciale.

Urtis però minimizza:

“Fabrizio ha detto che durante l’intervista mi sono contenuto. Secondo lui avrei dovuto spingermi oltre (ride ndr)“.

E quando gli si chiede di definire “oltre”, l’esperto di estetica spiega:

“Non lo so, magari raccontando della volta in cui siamo andati in montagna assieme… Quando condivido episodi sulla nostra amicizia lui sorride, e l’ha fatto anche guardando Belve”.

La versione integrale dell’intervista a Urtis è disponibile solo su Novella 2000!